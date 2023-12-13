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ТАСС

В Хабаровском крае ожидают роста показателей в авиа- и судостроении в 2024 году

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Амурский судостроительный завод
Амурский судостроительный завод.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Положительную динамику прогнозируют за счет увеличения объемов производства на двух предприятиях региона

ХАБАРОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Роста показателей производства в авиа- и судостроении в 1,3-1,5 раза ждут в Хабаровском крае в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли региона Евгений Романов.

"В 2024-2025 годах положительная динамика будет отмечаться во всех базовых отраслях промышленности. Наибольший рост в 2024 году ждем в авиастроении (более чем в 1,5 раза) и в судостроении (более чем 1,3 раза) за счет увеличения объемов производства в рамках выполнения контрактов по гособоронзаказу Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина и Амурским судостроительным заводом", - сказал Романов.

Он добавил, что в 2024 году показатели увеличатся также за счет налаживания выпуска самолетов нового проекта SJ-100 Производственным центром в Комсомольске-на-Амуре филиала "Яковлев" - "Региональные самолеты". В 2023 году предприятие выполняло научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для опытной партии воздушных судов, в августе был совершен первый полет образца SJ-100.

Романов отметил, что выпуск готовых металлических изделий в 2024 году прогнозируется на уровне 102,2%. Амурский патронный завод "Вымпел" продолжит работу с АО "Рособоронэкспорт" по изготовлению продукции военного назначения, а также по контрактам на производство и утилизацию патронов стрелкового оружия для Минобороны России.

В отрасли машиностроения рост составит 104,9%, уточнил министр. Будут расширяться рынки сбыта новых видов продукции - модернизированных серийных компрессоров и нагнетателей, которые делают на заводе "Дальэнергомаш" в Хабаровске. Предприятие планирует увеличить объемы выпуска по существующей номенклатуре, сохранить экспортные поставки. 

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