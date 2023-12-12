Вернет Украину на первые полосы. Байден придумал, как надавить на конгресс (Politico, США)

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 21 сентября 2023 года.

Politico: в Белом доме ждут, что визит Зеленского вернет Киев на первые полосы

Байден решил воспользоваться визитом Зеленского в Аргентину, чтобы пригласить его в США, пишет Politico. Эта встреча станет очередной попыткой Белого дома оказать давление на конгресс, который отказывается выделить Украине дополнительное финансирование.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в воскресенье, что этот визит [Зеленского в Вашингтон] "подчеркнет непоколебимую решимость США поддерживать народ Украины".

Во вторник президент Джо Байден примет в Белом доме украинского президента Владимира Зеленского. Встреча состоится в непростой обстановке, поскольку конгресс застопорил прохождение законопроекта об оказании помощи этой стране.

"Визит Зеленского подчеркнет непоколебимую решимость США поддерживать народ Украины", – написала в заявлении в соцсети Х (бывший Твиттер) пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Эта встреча является очередной попыткой Белого дома оказать давление на конгресс, где сделка о предоставлении срочной помощи Украине, по всей видимости, зашла в тупик.

Зеленский также во вторник утром напрямую обратится к сенаторам, о чем сообщил помощник сенатского руководства. Для него это будет важная возможность убедить сенаторов отправить на Украину помощь до конца года. Группа сенаторов из обеих партий пытается согласовать договоренность об усилении охраны границы в обмен на увеличение финансирования Украины, но в конце недели эта палата уйдет на каникулы.

Ожидается также разговор Зеленского со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, о чем заявил его пресс-секретарь Радж Шах (Raj Shah).

На прошлой неделе Зеленский должен был провести брифинг для сенаторов по видеосвязи, однако в последний момент отменил его "по какой-то причине", сказал репортерам лидер сенатского большинства Чак Шумер (Chuck Schumer).

Сотрудники Белого дома уже давно заметили, что общественная поддержка Украины усиливается либо после важных событий в вооруженном конфликте, либо после мероприятий с участием Зеленского, которые привлекают внимание средств массовой информации.

Зеленский может повторить это во время своего визита в Вашингтон, оказав давление на Великую старую партию, заявил высокопоставленный руководитель из Белого дома, пожелавший остаться неназванным, поскольку речь идет о частной беседе. Зеленский также может дать толчок республиканцам-центристам, чтобы те усилили давление на руководство партии и на тех, кто сегодня не желает помогать Украине. Помощники из Белого дома считают, что большая часть республиканцев по-прежнему за оказание помощи Киеву, и визит Зеленского перед Рождеством может придать им новый импульс.

"Всякий раз, когда он сюда приезжает, об этом появляются сообщения на первых страницах, напоминающие о том, что именно поставлено на карту, что происходит на Украине в данный момент, и почему это важно для американского народа, – сказал другой чиновник из администрации, попросивший не называть его имя, чтобы иметь возможность свободно высказаться. – Конечно, он лучший защитник своей страны".

Этот чиновник также заявил, что решение о визите в Вашингтон было принято после того, как Зеленский решил поприсутствовать на воскресной инаугурации нового президента Аргентины, раз уж он все равно прибудет в Западное полушарие.

"Выбравшись за дверь, он может с легкостью отправиться и в другие места, – сказал чиновник из администрации. – Для Белого дома и президентского офиса Украины это был разумный шаг, а для президента Зеленского – хорошая возможность приехать в Соединенные Штаты".

Белый дом пока ничего не сообщил о том, состоится ли во время визита во вторник пресс-конференция. По словам этого чиновника, она вполне возможна, так как в ходе предыдущих визитов Зеленский беседовал с представителями прессы.

В направленном на прошлой неделе лидерам конгресса письме Шаланда Янг (Shalanda Young), возглавляющая административно-бюджетное управление США, предупредила, что бездействие и отказ утвердить новый пакет финансирования до конца года грозят подорвать усилия Украины на поле боя.

В воскресенье Янг снова призвала конгресс к активизации усилий, нарисовав мрачную картину последствий украинского поражения для Соединенных Штатов. "Что случится, если Путин маршем пройдет через Украину, что будет дальше? – спросила Янг, давая интервью CBS в программе "Лицом к нации". – Страны НАТО, наши сыновья и дочери могут стать участниками масштабного конфликта. И дело не только в Путине. Другие диктаторы тоже наблюдают, чем занимается конгресс".

Но пока все эти усилия тщетны. Сенатор-демократ Крис Мерфи (Chris Murphy) обвинил республиканцев в "неразумности" их требований. "Будь я циником, я бы сказал, что республиканцы решили привязать помощь Украине к иммиграционной реформе, так как они хотят провалить решение о предоставлении такой помощи, – заявил Мерфи в воскресенье в программе NBC "Встреча с прессой". – Но я не циник. Поэтому все мы пытаемся разрешить остающиеся и довольно серьезные разногласия".

По словам Мерфи, республиканцы поставили условие: они поддержат прохождение в сенате законопроекта о дополнительной помощи на 106 миллиардов долларов, если будет достигнута сделка о внесении изменений в пограничную политику. Законопроектом предусматривается дополнительная помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также деньги на охрану границы.

Выдвигая свое очередное предложение по охране границы, республиканцы выступили с рядом требований. Среди них запрет на условно-досрочное освобождение по классовому признаку и возрождение раздела 42 о высылке (имеется в виду высылка правительством США людей, которые недавно находились в стране с инфекционным заболеванием. – Прим. ИноСМИ). Некоторые из этих требований демократы в сенате уже отвергли.

Кое-кто настаивает на принятии пакета помощи Украине отдельно, так как эта страна отражает удары российских войск. Однако сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд (James Lankford), возглавляющий переговоры в сенате от лица своей партии, в воскресенье положил конец этой затее. "Можно ли помощь Украине принять отдельно от этого?" – спросила Лэнкфорда Маргарет Бреннан (Margaret Brennan), беря у него интервью в программе "Лицом к нации".

"Нет, нет. Многие люди говорят: почему мы должны заниматься национальной безопасностью других стран, игнорируя при этом национальную безопасность Америки? – сказал Лэнкфорд. – Для Соединенных Штатов Америки мы можем делать два дела одновременно".

Автор: Келли Гаррити (Kelly Garrity), Юджин Дэниелс (Eugene Daniels)

Свой материал для статьи предоставили Берджесс Эверетт (Burgess Everett) и Джонатан Лемайр (Jonathan Lemire)