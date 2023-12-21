В Киеве ищут "отцов провала". Зеленский начал устранять конкурентов (Pagina 12, Аргентина)

Украинский "контрнаступ" провалился, и теперь в Киеве ищут виноватых, пишет Página 12. Популярность Зеленского падает, и на пользу его режиму это не идет. Все происходящее могло бы привести к переговорам, но, по мнению автора статьи, Москве это сейчас не нужно, ведь Запад ее неоднократно обманывал.

Так называемое контрнаступление украинских войск, которое началось в июне и было направлено на возвращение занятых Россией территорий, закончилось спустя четыре месяца с минимальными результатами. Неудача объясняете несколькими причинами, в том числе ошибочным решением вести атаки сразу по нескольким направлениям. Говорят, что "у победы много отцов, а поражение – всегда сирота". И действительно, именно это мы наблюдаем сейчас на Украине: военные и политические командиры спорят о том, кто несет ответственность за этот провал.

В недавнем интервью журналу The Economist командующий Валерий Залужный признал неудачу и заявил, что из-за сезона дождей ("распутицы") и наступающей зимы они попали в тупиковую ситуацию. На самом деле в последние два месяца на поле боя отметились не тупиком, а многочисленными атаками российских сил, которые медленно, но неуклонно продвигались вперед. Не следует путать происходящее с общим российским контрнаступлением: в последние месяцы были подготовлены сотни тысяч солдат, но большая их часть все еще ожидает в тылу, а это может осложнить ситуацию для Киева в краткосрочной перспективе.

В четверг 13 декабря газета The Washington Post признала, что Украине грозит не патовая ситуация, а разгром. Столкнувшись с такой возможностью, НАТО начала критиковать ВСУ, как будто решения они принимали без консультаций с западной разведкой и стратегами.

В то же время разногласия между демократами и республиканцами в США стали препятствием для дальнейшего финансирования Киева, приоритет – поддержка Израиля в Газе. Все это, в сочетании с возросшей напряженностью в отношениях между Китаем и Тайванем, казалось бы, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не могут справиться с несколькими военными конфликтами одновременно. Отсюда призывы к началу мирных переговоров и к тому, чтобы отныне Евросоюз финансировал Киев.

Последние статьи в The Washington Post, New York Times, BBC и других западных СМИ свидетельствуют о катастрофической ситуации с живой силой и материальными средствами на поле боя. Попытка ослабить Россию в военном отношении привела к опустошению арсеналов НАТО, и промышленность стран альянса не может восполнить потери. Таким образом, западная пропаганда об украинской победе уступила место более пессимистичным рассуждениям.

Напомним, что мирное соглашение, заключенное вскоре после начала российской спецоперации, было бойкотировано правительствами Великобритании и США, которые обещали всецело поддерживать Украину до самой ее победы. Возможно, предвидя, что этого не произойдет, Зеленский протолкнул закон, запрещающий любому представителю правительства начинать мирные переговоры. Это был способ не допустить любого альтернативного руководства на Украине в случае, если военные планы или цели США не принесут плодов.

Военные неудачи разожгли внутренний конфликт. Под предлогом военного положения запланированные на март выборы были запрещены, а все должностные лица (включая Зеленского) продолжают оставаться на своих постах на неопределенное время. Из-за этого трудно подсчитать реальный уровень поддержки президента, а кроме того, утверждение, будто бы "украинская демократия" противостоит "российской автократии", оказывается несостоятельным.

Напряжение между командующим Залужным и Зеленским нарастает. Они перестали появляться вместе на публике, а президент даже созвал совещания по обороне, на котором командующего ВСУ не было. Убийство личного советника Залужного, отравление жены начальника военной разведки Буданова, а также смещение со своих постов многих высокопоставленных офицеров объясняется попыткой окружения Зеленского устранить возможных политических конкурентов или предотвратить государственный переворот.

По мнению Сергея Нарышкина, главы Службы внешней разведки России, Запад заменит Зеленского, чтобы заморозить конфликт. Возможных кандидатов пять: Залужный, Буданов, Виталий Кличко (мэр Киева), Алексей Арестович (бывший советник президента) и Андрей Ермак (глава администрации президента). Каждый из них недавно подвергся нападкам в СМИ или обвинениям со стороны спецслужб.

Зеленский (и "украинское дело") теряет популярность не только внутри страны, но и на международной арене. Так, на смену безоговорочной поддержке Запада пришла блокада украинского зерна в ЕС и дальнобойщиков – в Польше, Словакии и Венгрии. Недавний визит Зеленского в Аргентину – это попытка остаться в центре внимания, хотя президент Бразилии отказался с ним встречаться. В Вашингтоне конгресс принимал его за закрытыми дверями в силу деликатности обсуждаемых вопросов. Таким образом, в СМИ о поддержки никто не писал. Даже не все американские политики согласились позировать с ними для фото.

Военные неудачи и ухудшение репутации Зеленского внутри страны и за рубежом могли бы привести к перемирию в конфликте. Однако Путин и другие лидеры и политические аналитики в России утверждают, что Запад нарушил все пакты о безопасности, заключенные с 1990 года, поэтому подписание соглашения будет лишь способом отложить конфликт до тех пор, пока США и ЕС не смогут возобновить его на более выгодных для себя условиях. Поэтому переговоры состоятся тогда, когда Москва сможет навязать все условия побежденному Киеву. А поражение Украины станет серьезным ударом по гегемонии США, причем не только в Европе.

Нынешний конфликт не остановить ни "распутицей", ни зимой. Похоже, мы становимся свидетелями нового вида изменения климата с непредсказуемыми геополитическими последствиями.

Автор статьи: Хорхе Возняк (Jorge Wozniak), исследователь Центра по изучению геноцида и преподаватель истории на Факультете общественных наук Университета Буэнос-Айреса.