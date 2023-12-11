Зеленский нашел замену "уставшему" Западу. Но его ждет разочарование (Pagina 12, Аргентина)

Pagina 12: в Аргентине заявили, что украинская повестка чужда Латинской Америке

Угасающая поддержка Украины со стороны Запада заставила киевский режим искать понимания в Аргентине, пишет Pagina 12. Зеленский отчаянно надеется с помощью Буэнос-Айреса склонить Латинскую Америку на свою сторону. Впрочем, это ему вряд ли удастся.

Скрываемые напускным триумфализмом позиции правительства Владимира Зеленского в настоящее время все больше ослабевают в отношениях с ведущими западными державами. Среди основных целей его предстоящего присутствия в Буэнос-Айресе на инаугурации правительства Хавьера Милея (Javier Milei) будет восстановить часть его утраченного имиджа и заявить о себе как о глобальном государственном деятеле, которого теперь окружают и латиноамериканские лидеры.

В значительной степени главная проблема украинского правителя лежит в военной области, поскольку начатое Киевом в середине этого года контрнаступление против Москвы не принесло значительных военных успехов и тем более не позволило достичь главных целей — вернуть территории на востоке и юге страны.

В результате уже несколько месяцев правительства ряда европейских стран, и особенно США, демонстрируют растущую "усталость" от частых и объемных поставок оружия и военных ресурсов в условиях конфликта, которому, похоже, не видно конца и в отношении которого поступают многочисленные обвинения в коррупции и нецелевом расходовании средств и материалов.

С другой стороны, террористическая атака ХАМАС на Израиль и последующее военное наступление на Газу привели к снижению важности украинского спора и стимулировали конкуренцию за все более скудные ресурсы в пользу тех международных конфликтов, которые привлекают больше внимания как в общественном мнении, так и в целом в политическом классе США.

Таким образом, помимо открытого кризиса на Ближнем Востоке, все большая часть законодателей, в основном из Республиканской партии, ставят под сомнение целесообразность отправки ресурсов на Украину на фоне других вариантов развития событий. Ведь в случае появления новых войн или открытых конфликтов может потребоваться срочная оборонительная поддержка.

Есть мнение, что нечто подобное может произойти между Тайванем и Китаем или на границе с Мексикой, где наблюдается неудержимый наплыв мигрантов из Латинской Америки и бесконтрольная торговля фентанилом, создающая настоящий кризис в системе безопасности США.

В условиях сокращения экономической и политической поддержки со стороны США, а также перед лицом вероятности того, что победа Дональда Трампа на следующих президентских выборах в конце 2024 года может привести к сокращению участия Вашингтона в НАТО, Украина сейчас делает выбор в пользу дипломатической работы, а не наращивания военной мощи.

На данный момент в связи с уменьшением помощи от стран НАТО приоритетный интерес Украины заключается в том, чтобы заручиться поддержкой стран Глобального Юга. Или, по крайней мере, сделать так, чтобы их правительства как можно больше охладили отношения с Россией и сохранили равновесие между двумя противоборствующими странами.

В рамках этой глобальной стратегии украинское правительство восприняло победу Хавьера Милея на выборах в Аргентине с большими надеждами. Оно даже представило себе, что на основе слияния Буэнос-Айреса и Киева может быть создана новая "ось международного диалога" в отношениях, которые явно спонсируются Вашингтоном.

Укрепление двусторонних отношений между Аргентиной и Украиной будет способствовать как взаимным президентским визитам, так и углублению экономических отношений, направленных, например, на расширение торгового сотрудничества и создание бизнес-форума между двумя странами.

Однако главное намерение Зеленского — привлечь Милея в качестве стратегического союзника в конфликте против России.

В этом смысле также считается, что при новом правом правительстве Аргентина может присоединиться к двум инициативам, которые продвигает украинское правительство и которые далеки от какого-либо намека на нейтралитет: формуле мира и Глобальному саммиту мира, который пройдет в первой половине 2024 года.

Заявление о безоговорочном присоединении к США также питает надежды на то, что Буэнос-Айрес поддержит режим международных санкций против Москвы. Но надо отметить, что все эти ограничения не только не смогли ослабить Россию, но и нанесли ущерб значительной части стран Западной Европы, что особенно актуально в условиях растущего дефицита энергоресурсов.

Также Зеленский надеется, что Аргентина поддержит идею "компенсационного механизма" для покрытия ущерба, нанесенного Украине, и мобилизует членов НАТО на взыскание с России того, что они считают справедливой компенсацией за издержки, вызванные конфликтом.

С другой стороны, режим Зеленского добивается создания специального трибунала для суда над Владимиром Путиным как военным преступником. Эта инициатива уже пользуется поддержкой двух латиноамериканских стран: Гватемалы и Коста-Рики. И она могла бы получить больший импульс на региональном уровне, если бы к ней присоединилась Аргентина.

Но самый большой расчет Киева заключается в том, что Аргентина возьмет на себя региональное лидерство в организации саммита между Украиной и Латинской Америкой. При этом он полагает, что при явной поддержке США дипломатия нового правительства Милея сможет склонить волю правительств стран региона в пользу Зеленского и против Путина.

Однако не случайно, что даже после нескольких попыток "проповедь" украинского правительства против Москвы так и не смогла закрепиться в латиноамериканском контексте. И это несмотря на различные механизмы уговоров и политического и экономического давления со стороны Вашингтона, который среди прочего стремился поставлять Украине оружие или напрямую разорвать отношения с Россией.

Впрочем, при всех идеологических разногласиях и напряженности в отношениях между правительствами разных политических убеждений все согласны с тем, что Латинская Америка должна быть мирным регионом и что это условие должно сохраняться в исключительной манере, особенно перед лицом далеких конфликтов, не имеющих отношения к нашей непосредственной реальности.

Для Аргентины было бы крайне рискованно вмешиваться в противостояние иностранных государств не в поисках мира, а ради благосклонности байденовской администрации. Тем более, что недавнее турне по США так и не развеяло сомнения и опасения демократического правительства по отношению к Хавьеру Милею, которого считают чрезмерно близким к такой противоречивой фигуре, как бывший президент-республиканец Дональд Трамп.

Конфликт на Украине происходит очень далеко, и никто толком не знает, когда он закончится. Для большей части политического класса США он уже стал слишком обременительным, и на данный момент нет никаких гарантий победы Киева, которая еще несколько месяцев назад считалась неизбежной. Это лишь некоторые факторы, которые новому правительству Аргентины следует принять во внимание при разработке своей внешнеполитической стратегии.

Автор статьи: Даниель Керсфельд (Daniel Kersffeld)