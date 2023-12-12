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ТАСС

Путин: Россия будет чувствовать себя в безопасности благодаря своему флоту и оружию

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"Император Александр III" проекта 955А ("Борей-А")
"Император Александр III" проекта 955А ("Борей-А").
Источник изображения: topwar.ru

Президент принял участие в церемонии поднятия флагов на подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск"

СЕВЕРОДВИНСК, /Архангельская область/, 11 декабря. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может чувствовать себя в безопасности благодаря своему флоту, оружию и морякам. Соответствующую запись он оставил в корабельном журнале после осмотра в Северодвинске фрегата "Адмирал Касатонов".

"С такими моряками, кораблями и таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности", - написал Путин и зачитал эту фразу вслух.

Перед осмотром фрегата Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В марте 2023 года экипаж фрегата завершил дальний поход, продолжавшийся более 420 суток, в ходе которого выполнялись задачи в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море и решались задачи стратегического сдерживания. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
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