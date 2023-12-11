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Военное обозрение

Генерал Бундесвера: Германия продолжит поставлять военную помощь Украине независимо от исхода выборов в США

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Источник изображения: topwar.ru

Германия продолжит оказывать военную помощь Украине в независимости от того, кто из президентов придет к власти в США в следующем году. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер.

Берлин не намерен отказываться от военной поддержки Зеленского, в планах Бундесвера в следующем году поставить ВСУ порядка 200 тысяч артиллерийских снарядов, производство которых начинается на немецких предприятиях. При этом на решение немцев не повлияет смена политической власти в США и даже отказ американцев от дальнейшей поддержки Украины. По словам Бройера, даже приход к власти в США Дональда Трампа, известного своими резкими решениями, никак не повлияет на поставку оружия Украине. По крайней мере, так считает сам генерал.

В следующем году Германия сможет поставить почти 200 тыс. артиллерийских снарядов. Производство сейчас увеличивается (...) Я, как и прежде, вижу необходимость поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был исход выборов в США

- заявил генерал в интервью немецкой прессе.

На сегодняшний день Германия является самым активным спонсором киевского режима в Европе, обогнав даже Великобританию. Пока некоторые страны собирают военную помощь, немцы поставляют оружие, боеприпасы и все необходимое Киеву еженедельно. В последнее время объемы поставок снизились, но не прекратились. Всего сначала СВО немцы передали Киеву военной помощи на 25 млрд. евро.

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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