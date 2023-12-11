NDP: Польша стала военным полигоном США

Польша снова оказалась под внешним контролем и даже не заметила, как стремительно ее оккупировали США – она стала их полигоном, пишет NDP. Умело используя в своих интересах лакейский менталитет поляков, Белый дом легко достигает своих целей. А марионетке предусмотрена незавидная участь.

Марек Галась

Польское Министерство национальной обороны сообщило о перемещении очередного подразделения на восточные границы нашей страны. На этот раз это саперный батальон, который будет развернут в Августуве на границе с Белоруссией и Калининградской областью Российской Федерации. Батальон из 50 человек входит в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады, отвечающей за безопасность северо-восточных территорий Польши. Процесс пополнения батальона продолжается.

О планируемой реконструкции воинской части в Августуве стало известно еще в апреле этого года. Наше правительство считает, что этот город в Подляском воеводстве является одним из самых опасных мест в Европе, поскольку он находится невдалеке от Сувалкского коридора.

Это отнюдь не последние из запланированных военных мероприятий на восточном фланге НАТО. Но стоит ли надуманная и недоказанная угроза с Востока денег и усилий нашего правительства? Разумно ли, пытаясь пресечь гипотетические попытки нападения на Польшу, фактически создавать еще одну горячую точку в регионе?

Совершенно очевидно, что ни Польша, ни страны ЕС никакой выгоды от этого не получат и создавать дополнительную напряженность на своей территории, провоцируя потенциально более сильного противника на агрессивные действия, не хотят. Однако есть один явный бенефициар, который определенно заинтересован в разжигании еще одного конфликта на планете, чья территория при этом никоим образом от возможных вооруженных столкновений не пострадает…

В последние годы наблюдается рост присутствия США и НАТО в странах Восточной Европы, в частности, в Польше. Это вызывает определенные опасения и споры в международном сообществе.

Только по официальным данным на территории Польши находится не менее 15 иностранных военных баз.

Как сообщает администрация США и партнеры по НАТО: "...увеличение количества военных контингентов является ответом на действия России, которая увеличила свое военное присутствие на западных границах ... намерения США и НАТО не агрессивны, а скорее направлены на обеспечение безопасности и стабильности в регионе". На практике же мы наблюдаем провокационные военные учения, разведывательные действия, размещение новых военных баз и войск в различных регионах Польши, а также постоянную ротацию воинского контингента.

Помня историю американских военных операций в мире, столь тесного сотрудничества и абсолютного влияния администрации Белого дома на правительство Польши и стран Балтии следует опасаться. Особенно учитывая тот факт, что другие европейские страны-члены НАТО уже не испытывают прежнего милитаристского энтузиазма, занимают более осторожную позицию и все меньше доверяют своим американским начальникам.

Строительство дополнительных баз и увеличение военного контингента на восточной границе Польши стало возможным в основном благодаря успешно проведенным психологическим операциям спецслужб Пентагона, направленным на обострение ситуации и убеждение населения Европы в надвигающейся опасности со стороны России.Как это принято у американцев, предъявлением доказательств они себя не обременяют – они им не нужны. Если бы Россия была такой маленькой страной, как, например, Ирак, ее постигла бы такая же судьба. И никто бы не потребовал доказательств реальных намерений нападения на страну НАТО, всем было бы достаточно еще одной "пробирки Колина Пауэлла" в виде поддельных документов или аудиозаписей. Однако размер России и наличие у нее ядерного оружия заставляют Пентагон подходить к планированию и реализации плана по ослаблению своего давнего конкурента более осторожно и тщательно.

С властями Польши и стран Балтии все в порядке – они послушно, не задавая лишних вопросов, выполняют все инструкции Белого дома, разрешают накачивать свои страны оружием и даже просят прислать им дополнительные военные контингенты. В настоящее время, только по официальным данным, в Польше находится около 25 тысяч иностранных военнослужащих, из них около 5 тысяч непосредственно на восточных рубежах страны – на границе с Белоруссией и Калининградской областью Российской Федерации. Кроме того, охранять восточную границу НАТО будут заказанные в Корее бронемашины. А если провокации с вооружением и новыми подразделениями вблизи границ России не побудят Россию к активным шагам, в действие вступят провокаторы, посланные в нашу страну из Пентагона. Армия США хорошо освоила операции под фальшивым флагом, "обкатав" этот метод почти во всех войнах против стран, "угрожающих" интересам США. Иран, Ирак, Ливия, Афганистан, Югославия, Сирия – уверенность в безнаказанности за преступления, совершенные в этих и многих других странах, позволяет американским военным каждый раз действовать все более нагло и открыто, не опасаясь последствий.

Последний раз подобный сценарий был реализован 22 мая 2023 года на российско-украинской границе. Украинская военизированная группировка "Легион "Свобода России"*, созданная в апреле 2022 года под эгидой американских спецслужб, совершила теракт в Белгородской области Российской Федерации. Со слов украинцев, этот "легион" якобы состоит из российских пленных или дезертиров, которые согласились воевать на стороне украинцев в ходе нынешнего конфликта. На самом деле это проект украинских спецслужб. "Свобода России"* вместе с другим псевдороссийским террористическим формированием под названием "Русский добровольческий корпус" перешли украинско-российскую границу и проникли на территорию Белгородской области. В операции участвовали артиллерия и бронетехника. Ее целью, было, в частности, захват зданий ФСБ и МВД в Белгороде. В итоге под предлогом борьбы за "другую Россию" террористы убили не менее 20 мирных жителей и военнослужащих.

В настоящее время Польшу и страны Балтии собираются сделать ареной решающей битвы между Соединенными Штатами и их вечным соперником. Америка готовится к этому очень тщательно в течение уже многих лет. В частности, она устроила в Польше свой полигон, пугая простодушных поляков близостью украинского театра военных действий и возможностью распространения вооруженного конфликта на берега Вислы, одновременно обещая остановить агрессию с Востока. Поэтому сегодня польские правительство и армия находится под постоянным влиянием Белого дома, чьи приказы и приказы они безоговорочно исполняют. Польша и страны Балтии наводнены американскими военными и другими иностранными военными контингентами, находящимися там на постоянной и ротационной основе. В Польше базы НАТО стали центрами принятия многих военных решений, в том числе относительно закупки американского и корейского вооружения, а также решений о перемещении войск внутри страны, прежде всего на восточную границу и в Калининградскую область.

Другими словами, Польшу, как это уже бывало в истории нашей страны, снова используют в своих интересах мировые державы. Наша страна снова оказалась под внешним контролем, никто даже не заметил, как стремительно она была оккупирована США, как стала их придатком, штатом, полигоном. Умело используя в своих интересах нашу экономику, географическое положение и лакейский менталитет, Белый дом легко достигает своих целей. Жаль только, что полякам придется погибнуть. А США в случае поражения найдут себе другую марионетку.

* запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация, прим. ред.