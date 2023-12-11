Forbes призвал Европу быть готовой к "битве" с Россией после окончания СВО (Forbes, США)

Издание Forbes предсказало "военное наступление" России на ЕС после разгрома ВСУ

И в США, и в ЕС продолжают нагнетать страсти насчет России, пытаясь убедить парламенты выделить деньги на "поддержку Украины". Вот и автор Forbes применяет весь набор страшилок. Приход Трампа, поражение ВСУ, а вслед за ним "нападение России" на Польшу и Прибалтику. Цель запугивания - убедить граждан раскошелиться.

Россия мобилизует свои вооруженные силы и экономику для многолетнего конфликта на Украине. И если (или когда) Россия победит Украину, она сможет продолжить натиск на запад, в сторону Прибалтики, Польши и других стран на восточном фланге НАТО.

И США, самый влиятельный член альянса, могут оказаться бессильны остановить эти катаклизмы. “США могут и не прийти нам на выручку”, — написал аналитик Джастин Бронк, представляя свой новый доклад для Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне.

Чтобы предотвратить авторитарный переворот и потенциальный крах демократии в Европе, другие члены НАТО должны незамедлительно нарастить производство боеприпасов и подготовить свои военно-воздушные силы к грозной задаче по уничтожению российской системы ПВО, считает он.

Сейчас эти ключевые военные потребности всего альянса удовлетворяют главным образом американцы. Но слияние двух сил — подкрадывающегося к некоторым европейским странам изнутри авторитаризма и перспективы войны с Китаем — могут положить конец американским щедротам.

Если Китай вторгнется на Тайвань и Соединенные Штаты решат вмешаться, Пентагону наверняка придется перебросить часть сил из Европы в Азию, чтобы иметь хотя призрачный шанс на победу.

“Максимальный риск, что китайские военные попытаются осуществить блокаду Тайваня или вторгнуться на остров или другие ключевые спорные территории в Южно-Китайском или Восточно-Китайском морях, судя по всему, приходится на период с 2026 по 2028 год”, — написал Бронк.

К этому времени ВВС и ВМС Китая получат значительные преимущества над американскими силами в Тихом океане. “Проблема заключается в том, что многочисленные китайские средства и возможности достигнут зрелости и будут развернуты в полную мощь, но часть ответов США (включая новые истребители-невидимки и бомбардировщики) будет еще не готова”, — объяснил Бронк.

“Таким образом, если в этот период в Индо-Тихоокеанском регионе случится опасное противостояние или реальный военный конфликт, США окажутся в крайне тяжелом положении”, — продолжил Бронк.

И если президент Владимир Путин достигнет своей цели — уничтожить свободную Украину — до возможного нападения Китая на Тайвань, он сможет улучить момент, чтобы продолжить наступление на демократическую Европу. По словам Бронка, в таком случае континент окажется “уязвимым для параллельной военной агрессии со стороны России”. (Здесь автор откровенно лжет. Российская спецоперация на Украине не провозглашала своей целью уничтожение соседней страны, и Россия никогда не угрожала никакими "агрессиями" и "вторжениями" соседним странам Европы, несмотря на их часто враждебное поведение в отношении Москвы - прим. ИноСМИ.)

И это при том, что доклад Бронка даже не рассматривает перспективу, что США могут свернуть военную поддержку своих предполагаемых друзей и союзников, даже не дожидаясь войны с Китаем.

Учтите: только на этой неделе республиканцы в Конгрессе проголосовали против военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, фактически потребовав взамен, чтобы администрация Джо Байдена пресекла многолетнюю практику предоставления убежища беженцам.

При республиканской администрации Америка может ответить на китайскую и российскую агрессию… и вовсе полным бездействием. Так или иначе, европейские демократии окажутся сами по себе.

Но они к этому не готовы. Даже после 22 месяцев жестоких боев на Украине крупнейшие европейские члены НАТО — за исключением Польши — не провели даже частичной мобилизации ради коллективной самообороны.

Расходы Германии на оборону с началом конфликта на Украине в феврале 2022 года даже сократились. Тем временем британские аудиторы выявили дефицит финансирования ключевых оборонных программ на 21 миллиард долларов.

Самый дешевый способ предотвратить обширную войну в Европе — помочь Украине победить Россию. Но опять же, европейцы не могут рассчитывать в этом на помощь американцев — по крайней мере до тех пор, доколе Республиканская партия продолжает закрывать глаза на двойную угрозу авторитаризма изнутри и извне. (Имеется в виду возможный приход ненавидимого либералами Трампа к власти в США, а также возможное внешнеполитическое поражение Америки в борьбе с "авторитарными" Россией и Китаем – Прим. ИноСМИ.)

Европе должна быть готова сражаться в одиночку. Либо она это будет косвенно сейчас, сражаясь руками ВСУ, либо европейцы напрямую столкнутся с россиянами — сразу же после падения Украины. Но если европейцы намерены сражаться в одиночку, это значит, что им придется своими силами создать свой военный потенциал вместо того, который в настоящее время им предоставляют США.

“Европейские страны, в том числе Великобритания, должны срочно вложиться в значительное увеличение мощностей по производству артиллерийских боеприпасов, запасных частей и ракет ПВО, чтобы Украина продолжила сражаться, а сами они смогли пополнить собственные запасы, опасно истощенные”, — посоветовал Бронк.

Европейские же военно-воздушные силы должны отрабатывать подавление, а затем и уничтожение российской ПВО — и должным образом оснащаться для этой сложной и опасной задачи.

В конце концов, заключил Бронк, “сможем ли мы гарантированно отбросить обычные (не оснащенные оружием массового поражения) российские силы в Европе или нет, зависит от превосходства в воздухе, поскольку европейским державам НАТО не хватит ни личного состава, ни финансирования, ни огневой мощи "наземных" сил, чтобы победить Россию иначе”.

Европейцы и их лидеры должны осознать всю опасность текущего исторического момента. Боевые действия пришли в Европу — и, скорее всего, придут и в Азию. Быть может, помогая Украине в ее борьбе за выживание против России, мы сдержим их распространение.

Но делать вид, что никакого конфликта нет, — равносильно тому, чтобы сдаться заранее. Бронк завершил свой доклад цитатой Уинстона Черчилля, который в 1936 году умолял парламент перевооружить британскую армию для неизбежной, как он верно предугадал, войны с Германией.

“Будет ли у нас время привести нашу оборону в порядок… или же прозвучат ужасные слова “слишком поздно”?” — вопрошал тогда Черчилль.

Автор: Дэвид Экс (David Axe), военный обозреватель Forbes