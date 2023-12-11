Армия США получила первые ракеты PrSM

Армия США 8 декабря 2023 года объявила о получении первой партии новых ракет PrSM (Precision Strike Missile) в первом серийном исполнении Increment 1 Early Operational Capability. Высокоточные ракеты "меньшей дальности" (в терминах договоров о вооружениях) PrSM производства корпорации Lockheed Martin должны заменить в армии США состоящие на вооружении оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Запуск новой американской ракеты Lockheed Martin PrSM (Precision Strike Missile) с боевой машины ракетной системы М142 HIMARS (с) армия США

Ракета PrSM запускается из модифицированных пусковых установок наземных ракетных систем М142 HIMARS и М270А2 MLRS, но, в отличие от ATACMS, на пусковой установке М270А2 MLRS должны размещаться четыре ракеты PrSM (вместо двух ATACMS), а на пусковой установке М142 HIMARS - две ракеты PrSM (вместо одной ATACMS). Ракета PrSM имеет официально заявленную дальность 499 км, хотя фактически ее дальность оценивается не менее 550 км, а более вероятно - до 700-800 км.

По приводимым в печати данным, твердотопливная ракета PrSM имеет длину 4 метра, диаметр корпуса 430 мм и несет боевую часть весом 91 кг (возможно, заимствованную от ракеты GMLRS). Система наведения в первом исполнении Increment 1 инерциально-спутниковая. Однако уже с 2020 года ведется отработка для следующего варианта ракеты PrSM Increment 2 комбинированной многоканальной головки самонаведения по программе Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM), которая даст возможность поражать движущиеся цели, в первую очередь морские, а также комплексы ПВО.

Программа Precision Strike Missile (PrSM) осуществляется армией США с 2016 года, предполагая создание высокоточной ракеты нового поколения с официальной изначально заявленной дальностью до 499 км для замены существующего семейства американских оперативно-тактических ракет Lockheed Martin MGM-140 ATACMS.

Создание PrSM велось на конкурсной основе корпорациями Lockheed Martin и Raytheon на основе контрактов стоимостью около 116 млн долл каждый, выданных армией США в июне 2017 года. Изначально летные испытания ракет обеих конкурентов планировалось начать в июле 2019 года, но были отложены из-за затягивания создания ряда систем субподрядчиками.

Lockheed Martin в итоге начала испытания своей ракеты первой, произведя первый испытательный пуск своего варианта ракеты PrSM 10 декабря 2019 года. Raytheon в рамках программы PrSM вела разработку ракеты под обозначением DeepStrike, однако неоднократно переносила начало ее испытаний, которые в итоге до сих пор так и были не начаты, вопреки контрактным срокам (последним объявленным сроком был первый квартал 2020 года). В качестве причины Raytheon называла "технические проблемы". Это вынудило армию США в марте 2020 года принять решение о нецелесообразности дальнейшего участия Raytheon в программе PrSM, оставив Lockheed Martin единственным генеральным подрядчиком по программе.

Квалификационные испытания PrSM были успешно проведены в ноябре 2023 года на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Армия США сейчас предполагает достижение первоначальной боевой готовности (IOC) начатых теперь поставками ракет PrSM Increment 1 в 2025 году, а также в 2027 году начать получение модифицированного варианта ракеты Increment 2 с возможностью поражения движущихся морских целей и наземных систем ПВО. В июле 2021 года Австралия официально стала партнером программы PrSM Increment 2.

В последующем варианте PrSM Increment 3 рассматривается возможность добавления боевых частей повышенной поражающей способности. Что касается прорабатываемого варианта PrSM Increment 4 (также обозначаемого как Long Range Maneuverable Fires - LRMF), который может быть готов даже раньше, чем Increment 3, то армия США рассматривает новый форм-фактор ракеты, возможно, с новой двигательной установкой для поражения целей на дальности более 1000 км. Эта новая двигательная установка может быть прямоточным воздушно-реактивным двигателем. В начале 2023 года корпорация Lockheed Martin и консорциум Raytheon Technologies и Northrop Grumman получили контракты армии США на разработку нового форм-фактора ракеты и двигательной установки для варианта PrSM Increment 4 (LRMF).

В оборонный бюджет США на 2024 финансовый год включена закупка 110 ракет PrSM Increment 1 на сумму 377,8 млн долл и разрешено заключение многолетних пакетных контрактов на поставку в общей сложности 1100 ракет. Кроме того министерство армии США должно представить план ускорения темпов производства до объема 400 ракет в год в кратчайший срок. Также 5 млн долл выделено на разработку маневрирующих суббоеприпасов для PrSM - видимо, исполнения Increment 3.

Запуск новой американской ракеты Lockheed Martin PrSM (Precision Strike Missile) с боевой машины ракетной системы М142 HIMARS (с) армия США