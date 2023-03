Разработка в США дальнобойного варианта ракеты PrSM

Американское сетевое издание "Breaking Defense" в материале Ashley Roque "Army taps teams to build new Precision Strike Missile for targets beyond 1,000 km. The development program carries a new name, the Long Range Maneuverable Fires missile, and includes a new form factor and propulsion system" ("Армия США определяет разработчиков для создания новой ракеты Precision Strike Missile для поражения целей на расстоянии более 1000 км. Программа разработки носит новое название Long Range Maneuverable Fires и включает новые форм-фактор и двигательную установку") сообщает о разработке для армии США более дальнобойного варианта новой оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM) наземного базирования в рамках программы PrSM Increment 4, также обозначенной как Long Range Maneuverable Fires (LRMF).

Представленная корпорацией Lockheed Martin визуализация возможного облика дальнобойной ракеты PrSM Increment 4 по программе Long Range Maneuverable Fires (LRMF) (с) Lockheed Martin

Армия США, рассматривающая вооружение, способное преодолевать большие расстояния над водами в Индо-Тихоокеанском регионе, выбрала как минимум две группы разработчиков для создания нового варианта ракеты Precision Strike Missile (PrSM), который сможет иметь дальность более 1000 км, что, видимо, будет вдвое больше, чем у нынешней версии этой системы.

Корпорация Lockheed Martin, и консорциум Raytheon Technologies и Northrop Grumman сообщили Breaking Defense, что они получили контракты армии США на разработку нового форм-фактора ракеты и двигательной установки для варианта PrSM Increment 4. Эта версия PrSM также имеет новое название: ракета Long Range Maneuverable Fires (LRMF).

По данным связанного с армией США консорциума авиационных и ракетных технологий (Aviation & Missile Technology Consortium), нынешний производитель ракеты PrSM корпорация Lockheed Martin получила контракт на 33,3 млн долл на разработку и демонстрацию системы Long Range Fires Capability, в то время как команда во главе с Raytheon получила почти 100 млн долл на "прототипы ракет с воздушно-реактивным двигателем Long Range Precision Fires".

Армия США не ответила сразу на вопросы Breaking Defense о конкурсе, в том числе о количестве конкурентов, но отраслевые и бюджетные документы пролили некоторый свет на планы по созданию нового оружия в рамках так называемого варианта PrSM Increment 4.

В настоящее время Lockheed Martin производит ракеты PrSM Inc 1 с дальностью поражения целей не менее 500 км, для замены своей же ракетной системы MGM-140 ATACMS. Ракета PrSM Inc 1, наряду с последующими модификациями PrSM, может запускаться из пусковых установок ракетных систем M270A2 MLRS и M142 HIMARS.

В рамках cоздания перспективного варианта PrSM Inc 2 армия США разрабатывает многоканальную головку самонаведения Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM) для интеграции на ракету PrSM. В последующем варианте PrSM Inc 3 рассматривается возможность добавления боевых частей повышенной поражающей способности.

Что касается варианта PrSM Inc 4, который может быть готов раньше, чем Inc 3, то армия США рассматривает новый форм-фактор ракеты, возможно, с новой двигательной установкой для поражения целей на дальности не менее 1000 км. Эта новая двигательная установка потенциально может быть прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Хотя в последних документах по обоснованию оборонного бюджета не указаны точные планы по разработке PrSM Inc 3 и Inc 4, в документах от 2023 года отмечается, что армия США планировала запросить 237 млн долл на 2024 финансовый год на НИОКР по ракетам своей линейки PrSM и еще 19 млн долл на испытания технологии по программе Long Range Maneuverable Fires.

В отношении этой второй статьи финансирования армия США в то время сообщала, что целью является поддержка "разработки, доработки и демонстрацию технологии системы оружия увеличенной дальности многодоменных операций нового поколения для PrSM для повышения выживаемости, проникающих возможностей и дальности в сложных условиях A2/AD и обороняемого пространства".

"Этот проект также включает в себя как отработку, так и демонстрацию передовых ракетных технологий увеличенной дальности и технологий автономных безэкипажных пусковых установок", - добавляли в армии США. - "Сочетание этих технологий дает возможность значительно увеличить проекцию силы за счет увеличения дальности, огневой мощи и количества боезапаса".

Стартовая линия

Пока что только две команды заявили, что получили контракты армии США на PrSM Inc 4, но возможно, что над программой разработки могут работать дополнительные, пока неизвестные промышленные участники.

"Этап 1 фокусируется на проектировании и работе по уменьшению [технических] рисков, а опционные последующие этапы ведут к демонстрационным летным испытаниям", - сообщила Lockheed Martin в пресс-релизе от 27 марта. - "После летных испытаний LRMF должна быть передана программному управлению Strategic and Operational Rockets and Missiles (STORM) армии США для информирования о проекте ракеты увеличенной дальности Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4".

Во время интервью 24 марта для Breaking Defense официальные лица Raytheon и Northrop Grumman также предоставили дополнительную информацию о конкурсе, но отказались обсуждать конкретные детали своего проекта Deep Strike-Extended Range или этапов тендера.

"В центре внимания этого этапа [развития технологий и снижения рисков], с точки зрения Raytheon, находится усовершенствование конструкции нашей системы и работа с нашим партнером Northrop, в частности, чтобы сосредоточиться на совместном проектировании, изготовлении и испытаниях нашей усовершенствованной дваигательной установки, которая является ключевым фактором для достижения увеличенной дальности, определенной армией США", - сказал исполнительный директор Raytheon по высокоточным системам и двигателям Брэд Барнард.

"Мы все еще работаем над некоторыми ключевыми проектами и требованиями… но у нас есть базовый уровень, который, как мы думаем, будет уникальным, чтобы соответствовать жестким требованиям", - добавил он позже.

Директор Northrop Grumman по перспективным двигателям и системам Крис Геттингер отказался раскрыть тип предлагаемой консорциумом двигательной установки, но сказал, что ракета будет основываться на работе, проделанной его компанией над прямоточными воздушно-реактивными и гиперзвуковыми прямоточными воздушно-реактивными решениями.

"Будь то… твердотопливная двигательная установка или системы с поступлением воздуха, мы можем использовать все это вместе с управляемыми твердотопливными двигателями и подсистемами для систем управления вектором тяги и контроля высоты", - добавил Геттингер. Он отметил, что компания продемонстрировала прототипы предложенной двигательной установки и подсистемы, и теперь речь идет об их интеграции в новый форм-фактор ракеты Raytheon.