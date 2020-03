Армия США исключила Raytheon из программы перспективной ракеты PrSM

Как сообщает журнал "Jane's Missiles & Rockets" в материале Ashley Roque "US Army removes Raytheon from PrSM competition, leaving only Lockheed Martin", армия США 20 марта 2020 года решила далее не предоставлять корпорации Raytheon средства на разработку ее варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе Precision Strike Missile (PrSM), и таким образом Raytheon фактически исключена из программы PrSM. Это связано с неспособностью Raytheon начать летные испытания своего варианта ракеты PrSM в оговоренные сроки. Таким образом, единственным участником программы PrSM остается корпорация Lockheed Martin.

Распространенная в марте 2020 года официальная фотография создаваемого корпорацией Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) во время первого летного испытания при запуске из пусковой установки ракетной системы М142 HIMARS на полигоне Уайт Сэндс 10.12.2019. Теперь Lockheed Martin остается единственным участником программы PrSM (c) Lockheed Martin

Программа Precision Strike Missile (PrSM) осуществляется армией США с марта 2017 года, предполагая создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км для замены существующего семейства американских оперативно-тактических ракет Lockheed Martin MGM-140 ATACMS. Подобно ATACMS, ракета PrSM должна запускаться из стандартных пусковых установок американских ракетных систем М270А1 MLRS и М142 HIMARS, но, в отличие от ATACMS, на пусковой установке М270А1 MLRS должны размещаться четыре ракеты PrSM (вместо двух ATACMS), а на пусковой установке М142 HIMARS - две ракеты PrSM (вместо одной ATACMS).

Хотя для ракеты PrSM изначально официально заявлялась максимальная дальность 499 км, однако фактически разработка изначально велась с учетом ожидавшегося выхода США из договора по РСМД, и в настоящее время заявляется, что фактическая дальность ракеты составит не менее 550 км, а по ряду источников реально достижение дальности в 700-750 км (то есть ракета PrSM является ракетой "меньшей" дальности в терминах договора РСМД).

Создание PrSM велось на конкурсной основе корпорациями Lockheed Martin и Raytheon на основе контрактов стоимостью около 116 млн долл каждый, выданных армией США в июне 2017 года. Изначально летные испытания ракет обеих конкурентов планировалось начать в июле 2019 года, однако они были отложены из-за затягивания создания ряда систем субподрядчиками.

Lockheed Martin в итоге начала испытания своей ракеты первой, произведя первый испытательный пуск своего варианта ракеты PrSM на ракетном полигоне Уайт Сэндс (штат Нью-Мексико) 10 декабря 2019 года, ракета в первом испытании пролетела 240 км. Второе летное испытание своего варианта ракеты PrSM на ракетном полигоне Уайт Сэндс было осуществлено Lockheed Martin 10 марта 2020 года на дальность около 180 км. В обоих случаях запуск производился из пусковой установки М142 ракетной системы HIMARS. Третье летное испытание ракеты PrSM намечено Lockheed Martin на начало мая.

Raytheon в рамках программы PrSM вела разработку ракеты под обозначением DeepStrike. Хотя изначально предполагалось, что Raytheon начнет испытания своей ракеты раньше, чем Lockheed Martin, однако этого не произошло. Raytheon неоднократно переносила начало испытаний ракеты DeepStrike, которые в итоге до сих пор так и были не начаты, вопреки контрактным срокам (последним объявоенным сроком был первый квартал 2020 года). В качестве причины Raytheon называла "технические проблемы". Это вынудило армию США теперь принять решение о нецелесообразности дальнейшего участия Raytheon в программе PrSM.

Армия США ранее предполагала сделать выбор образца по программе PrSM к концу 2020 года и начать серийное производство выбранного образца PrSM уже в 2023 году (первоначальные планы были на 2027 год) с достижением первоначальной боевой готовности (IOC) в 2025 году, а также в 2025 году начать получение модифицированных вариантов ракеты с возможностью поражения движущихся морских целей и наземных систем ПВО.

Официальная инфографика разрабатывавшейся корпорацией Raytheon ракеты DeepStrike в качестве предложения на конкурс армии США на перспективную оперативно-тактическую ракету по программе Precision Strike Missile (PrSM) (с) Raytheon