Второе испытание перспективной американской оперативно-тактической ракеты PrSM

Корпорация Lockheed Martin сообщила, что 10 марта 2020 года на американском ракетном полигоне Уайт Сандс (штат Нью-Мексико) произвела второе испытание своего варианта создаваемой в интересах армии США перспективной оперативно-тактической ракеты по программе Precision Strike Missile (PrSM). При этом впервые была опубликована фотография ракеты.

Первая официальная фотография создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) во время второго летного испытания при запуске из пусковой установки ракетной системы М142 HIMARS на полигоне Уайт Сэндс, 10.03.2020 (c) Lockheed Martin

В ходе испытания 10 марта опытный образец ракеты был запущен из пусковой установки М142 ракетной системы HIMARS и пролетел около 180 км до района цели. Испытание было признано успешным с "достижением всех заданных целей испытания в безупречном исполнении" и "демонстрацией высокой точности".

Напомним, что Lockheed Martin произвела первое испытание ракеты своего варианта ракеты PrSM также на полигоне Уайт Сандс 10 декабря 2019 года, тогда ракета пролетела 240 км.

Программа Precision Strike Missile (PrSM) осуществляется армией США с марта 2017 года, предполагая создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км для замены существующего семейства американских оперативно-тактических ракет Lockheed Martin MGM-140 ATACMS. Подобно ATACMS, ракета PrSM должна запускаться из стандартных пусковых установок американских ракетных систем М270А1 MLRS и М142 HIMARS, но, в отличие от ATACMS, на пусковой установке М270А1 MLRS должны размещаться четыре ракеты PrSM (вместо двух ATACMS), а на пусковой установке М142 HIMARS - две ракеты PrSM (вместо одной ATACMS).

Хотя для ракеты PrSM изначально официально заявлялась максимальная дальность 499 км, однако фактически разработка изначально велась с учетом ожидавшегося выхода США из договора по РСМД, и в настоящее время заявляется, что фактическая дальность ракеты составит не менее 550 км, а по ряду источников реально достижение дальности в 700-750 км (то есть ракета PrSM является ракетой "меньшей" дальности в терминах договора РСМД).

Создание PrSM ведется на конкурсной основе корпорациями Lockheed Martin и Raytheon на основе контрактов стоимостью около 116 млн долл каждый, выданных армией США в июне 2017 года. Изначально летные испытания ракет обеих конкурентов планировалось начать в июле 2019 года, однако они были отложены из-за затягивания создания ряда систем субподрядчиками. Хотя после этого ожидалось, что Raytheon начнет летные испытания своей создаваемой в рамках этой программы ракеты DeepStrike раньше, чем Lockheed Martin, однако последняя в итоге начала испытания своей ракеты первой.

Raytheon неоднократно переносила начало испытаний ракеты DeepStrike, которые в итоге до сих пор не начаты, вопреки контрактным срокам. В связи с этим в начале марта 2020 года появились сообщения, что армия США рассматривает вопрос о целесообразности дальнейшего участия Raytheon в программе PrSM.

Армия США ранее предполагала сделать выбор образца по программе к концу 2020 года и начать серийное производство выбранного образца PrSM уже в 2023 году (первоначальные планы были на 2027 год) с достижением первоначальной боевой готовности (IOC) в 2025 году, а также в 2025 году начать получение модифицированных вариантов ракеты с возможностью поражения движущихся морских целей и наземных систем ПВО.