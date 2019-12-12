Первое испытание перспективной американской оперативно-тактической ракеты PrSM

Корпорация Lockheed Martin сообщила, что 10 декабря 2019 года на американском ракетном полигоне Уайт Сандс (штат Нью-Мексико) произвела первое испытание своего варианта создаваемой в интересах армии США перспективной оперативно-тактической ракеты по программе Precision Strike Missile (PrSM).

Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) при запуске из пусковой установки ракетной системы М142 HIMARS (c) Lockheed Martin

В ходе испытания опытный образец ракеты был запущен из пусковой установки М142 ракетной системы HIMARS и пролетел около 240 км до района цели. Испытание было признано успешным с "достижением всех заданных целей испытания".

Программа Precision Strike Missile (PrSM) осуществляется армией США с марта 2017 года, предполагая создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км для замены существующего семейства американских оперативно-тактических ракет Lockheed Martin MGM-140 ATACMS. Подобно ATACMS, ракета PrSM должна запускаться из стандартных пусковых установок американских ракетных систем М270А1 MLRS и М142 HIMARS, но, в отличие от ATACMS, на пусковой установке М270А1 MLRS должны размещаться четыре ракеты PrSM (вместо двух ATACMS), а на пусковой установке М142 HIMARS - две ракеты PrSM (вместо одной ATACMS).

Хотя для ракеты PrSM изначально официально заявлялась максимальная дальность 499 км, однако фактически разработка изначально велась с учетом ожидавшегося выхода США из договора по РСМД, и в настоящее время заявляется, что фактическая дальность ракеты составит не менее 550 км, а по ряду источников реально достижение дальности в 700-750 км (то есть ракета PrSM является ракетой "меньшей" дальности в терминах договора РСМД).

Создание PrSM ведется на конкурсной основе корпорациями Lockheed Martin и Raytheon на основе контрактов стоимостью около 116 млн долл каждый, выданных армией США в июне 2017 года. Изначально летные испытания ракет обеих конкурентов планировалось начать в июле 2019 года, однако они были отложены из-за затягивания создания ряда систем субподрядчиками. Хотя после этого ожидалось, что Raytheon начнет летные испытания своей создаваемой в рамках этой программы ракеты DeepStrike раньше, чем Lockheed Martin, однако последняя в итоге успела запустить свою ракету первой. По последним сообщениям, первое испытание ракеты Raytheon DeepStrike отложено до начала 2020 года.

Армия США сейчас предполагает сделать выбор образца по программе к концу 2020 года и начать серийное производство выбранного образца PrSM уже в 2023 году (первоначальные планы были на 2027 год) с достижением первоначальной боевой готовности (IOC) в 2025 году, а также в 2025 году начать получение модифицированных вариантов ракеты с возможностью поражения движущихся морских целей и наземных систем ПВО.

Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) (c) Lockheed Martin