Полковник рассказал о возможностях ракеты 40Н6

Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.

Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 40Н6 российского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-400 могут сбивать самолеты практически сразу после взлета. О возможностях боеприпаса рассказал полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Отмечается, что 40Н6 уже применяют в ходе спецоперации. Эксперт напомнил, что за одну неделю комплекс С-400 совместно с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поразил почти 20 самолетов противника. По его словам, 40Н6 способна сбивать даже загоризонтные цели.

«Наши специалисты говорят, что с помощью этой ракеты мы способны сбивать вражеские самолеты вскоре после их взлета, на большой дальности. В своем классе эту ракету можно называть самой совершенной. Она способна сбивать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты противника», — сказал Баранец.

Эксперт предположил, что F-16 не станут проблемой для российской системы ПВО.

Ранее в декабре источник РИА Новости сообщил, что характеристики ракет 40Н6 позволят им сбивать истребители F-16 американского производства в случае их появления на Украине.

В ноябре журнал Military Watch Magazine писал, что загоризонтная ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции.