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В США рассказали об уникальном оружии России

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Пуск ЗУР комплекса С-400. Иллюстративное фото
Пуск ЗУР комплекса С-400. Иллюстративное фото.
Источник изображения: topwar.ru

Россия обладает зенитной ракетой, у которой нет аналогов в мире. Кроме того, страна производит больше боеприпасов для противовоздушной обороны (ПВО), чем все участники НАТО вместе взятые, заявил американский журнал Military Watch Magazine.

В статье MWM отмечается, что загоризонтная ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Это делает российское оружие уникальным, поскольку таким превосходством не обладает ни одна система в мире.

Журналисты рассказали, что изгиб поверхности Земли негативно влияет на способность зенитных ракет поражать цели на малой высотой на больших дистанциях. Однако возможности 40Н6 они назвали бесподобными. Кроме того, Москва может в одно и то же время поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию, а также восполнять свой расход оружия в рамках спецоперации на Украине.

«Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях [по выпуску зенитных ракет] над всеми странами НАТО вместе взятыми», — заключили обозреватели.

Ранее на Украине рассказали о страхе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед российскими дронами «Ланцет». Военные признались, что даже если они прячут свою технику среди растительности, дрон замечает ее издалека и «атакует, пикируя, как сокол».

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Страны
Белоруссия
Индия
Россия
США
Украина
Продукция
40Н6
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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