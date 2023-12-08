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Стало известно об уникальных сбивающих F-16 российских ракетах

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Дальняя граница зоны поражения ЗРС С-400 с зенитной управляемой ракетой типа 40Н6 сегодня составляет 380 километров. Фото с сайта www.mil.ru
Дальняя граница зоны поражения ЗРС С-400 с зенитной управляемой ракетой типа 40Н6 сегодня составляет 380 километров. Фото с сайта www.mil.ru.

Дальнобойные ракеты 40Н6 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 обладают уникальными характеристиками, которые позволят им сбивать истребители F-16 американского производства в случае их появления на Украине. Об этом РИА Новости стало известно от информированного источника.

По словам собеседника, в ходе специальной военной операции (СВО) уже применяется ракета 40Н6 ЗРК С-400, которая «является самой совершенной в своем классе в мире и оснащена головкой самонаведения с уникальными возможностями». «Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные», — сказал собеседник.

По его словам, потенциально ЗРК способен поражать истребитель производства США сразу после его взлета и набора высоты. «Ожидается, что данные ракеты станут одним из основных средств, наряду с истребительной авиацией, по уничтожению F-16», — добавил источник.

Собеседник уточнил, что российским системам противовоздушной обороны (ПВО) не представляет труда обнаруживать F-16.

В ноябре ТАСС стало известно от близкого к российскому военному ведомству источника, что Вооруженные силы (ВС) России применили на Украине зенитную управляемую ракету (ЗУР) С-400 комплекса С-400 с активной головкой самонаведения.

В октябре агентство со ссылкой на близкий к Минобороны источник сообщило, что 24 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пять суток сбила российская ЗРС С-400, ракеты которой были оснащены новыми боевыми частями.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что у российских военных появились комплексы, которые за пять дней позволили сбить 24 украинских самолета в зоне спецоперации.

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40Н6
F-16
А-50 ДЛРО
С-400 Триумф
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