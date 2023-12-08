Военный эксперт: российская армия достойно "встретит" F-16 на Украине

Военный эксперт Баранец: F-16 не станут большой проблемой для нашей ракеты 40Н6

Российские дальнобойные ракеты 40Н6 комплекса С-400 смогут поражать планируемые к поставке на Украину американские истребители F-16, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о возможностях ракеты.

Истребители F-16, которые западные страны планируют передать Украине, будут уничтожаться в зоне СВО из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 дальнобойными ракетами 40Н6, сообщил РИА Новости информированный источник. Он подчеркнул, что ракета оснащена головкой самонаведения с уникальными возможностями.

"Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные", – рассказал собеседник агентства.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что 40Н6 уже применяется в ходе спецоперации, с помощью этих ракет ЗРК С-400 способен поражать F-16 практически сразу после взлета.

"Ракета 40Н6 уже показала себя на поле боя. Вы, наверное, помните, когда только за одну неделю российские ВКС завалили почти 20 вражеских самолетов. Это работа тандема – ЗРК С-400 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Они ввели в шок даже американцев. Я бы сказал, что 40Н6 – это ракета сверхбольшой дальности, потому что мало в мире существует ракет, которые могли бы на такой дальности сбивать вражеские цели, а она способна сбивать даже загоризонтные цели. Наши специалисты говорят, что с помощью этой ракеты мы способны сбивать вражеские самолеты вскоре после их взлета, на большой дальности. В своем классе эту ракету можно называть самой совершенной. Она способна сбивать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты противника", – сказал Виктор Баранец.

По мнению военного эксперта, истребители F-16 не станут проблемой для российской системы ПВО.

"Естественно, мы внимательно наблюдаем, с какого фланга поступят на Украину F-16, и, безусловно, продумываем, как валить эти самолеты, которые не станут для нашей ракеты большой проблемой. Российская армия готова достойно встретить американские самолеты F-16", – заключил Виктор Баранец.