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ТАСС

Во Франции считают, что США списывают Зеленского со счетов на фоне разгрома Украины

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Уничтоженный Leopard 2А6 ВСУ
Уничтоженный Leopard 2А6 ВСУ.
Источник изображения: ТГ-канал "Путь к Победе

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что американцы устали от постоянной подпитки украинского конфликта

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Американцы устали от постоянной подпитки украинского конфликта, они не верят в победу Киева и списывают президента Украины Владимира Зеленского со счетов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Отказ от финансовой помощи Киеву - катастрофа для Зеленского. В американском обществе устали от отправки денег и оружия на Украину на фоне ее разгрома. Приоритетом для США теперь становятся их собственные проблемы. Кроме того, приближаются президентские выборы 2024 года, этот политический контекст также оказывает влияние на украинский вопрос", - считает он.

Филиппо полагает, что Соединенные Штаты, помимо собственных задач, сосредоточились на ближневосточном конфликте, отодвинув Украину далеко на задний план. "США больше не верят в победу Украины, их гораздо больше интересует ситуация вокруг Израиля и сектора Газа. Они сбрасывают Зеленского со счетов, это уже вполне очевидно, хотя они и не будут об этом говорить открыто. Так что будущее украинского лидера выглядит весьма зловещим", - подчеркнул он.

Политик уверен, что страны Европы с удовольствием прекратят поддержку Украины, если это сделают США. "Если Вашингтон окончательно решит прекратить поставки оружия и денег Украине, европейские столицы последуют этому примеру, потому что их такой расклад вполне устраивает", - подчеркнул Филиппо.

При этом, считает лидер "Патриотов", в ЕС будут готовы делать громкие заявления о продолжении помощи Киеву, однако в реальности это никак не изменит ситуацию. "Наиболее ярые европеисты скажут, что Евросоюзу необходимо прийти на смену США в вопросе направления денег и оружия Киеву. Однако дальше слов дело не пойдет: у Евросоюза и его членов нет ни военных, ни финансовых средств, чтобы обеспечить эту преемственность. Кроме того, у них нет и такого желания. Мы уже видели, как Польша отворачивалась от Украины. Мы уже наблюдали раздражение, которое Зеленский вызывал у стран Восточной Европы из-за сельскохозяйственного экспорта. Мы видели, что Германия много говорит, но уже многие месяцы не направляет Киеву ничего существенного", - сказал Филиппо.

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения этого законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если инициатива получила поддержку 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против - 51. Таким образом, выступающие против инициативы республиканцы смогли прибегнуть к обструкции, позволяющей бесконечно долго затягивать процесс перехода к итоговому голосованию. 

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Страны
Германия
Израиль
Польша
США
Тайвань
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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