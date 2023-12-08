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ЦАМТО

Киев попросил у США комплексы ПРО THAAD, вертолеты Apache и истребители F/A-18 Hornet

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

ЦАМТО, 7 декабря. Минобороны Украины попросило у США, где не могут согласовать выделение помощи Киеву, системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

"Официальные лица Министерства обороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей ВСУ", – говорится в сообщении.

В список вошли системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.

В ночь на 7 декабря законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано. Принять документ не помогло даже специальное обращение президента США Джо Байдена, призвавшего конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева.

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Страны
Израиль
США
Тайвань
Украина
Продукция
AH-64
C-130
C-17
F-18
THAAD
UH-60
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