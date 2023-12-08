"Удивительная украинская скромность": почему Киев не получит запрошенное у США вооружение

Reuters: Киев попросил у США системы ПРО, вертолеты Apache и истребители Hornet

Украина просит у США истребители, вертолеты и системы противоракетной обороны. Об этом сообщает Reuters. С деталями очередных заявок военно-политического руководства в Киеве разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По информации агентства Reuters, в числе запрошенных Киевом вооружений, военной и специальной техники - истребители F/A-18 Hornet (палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, может базироваться на сухопутных аэродромах), военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, ударные вертолеты Boeing AH-64 Apache, многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk и противоракетные комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD.

Список, безусловно, впечатляет. Если представить, что все перечисленное вооружение когда-нибудь будет получено Украиной, то это означает вывод ВСУ на совершенно иной технологический уровень и резкое повышение боеспособности и боеготовности украинской армии.

Что просит Киев?

Начнем с противоракетных комплексов THAAD. Как известно, эта система позволяет осуществлять поражение баллистических целей на дальностях до 200 км и на высотах 150-200 км. Если даже Соединенные Штаты примут решение о поставках ПРК THAAD Украине, то, скорее всего, Пентагон ограничится передачей ВСУ одной, максимум двух батарей противоракетного комплекса этого типа. По всей видимости, они будут развернуты на прикрытии столицы Украины - города Киева.

В этой связи возникают следующие вопросы. Не так давно ВСУ были переданы несколько батарей зенитной ракетной системы Patriot MIM-104. Но если Киев просит помимо этого дополнительно поставить ПРК THAAD, то, стало быть, Patriot в ходе отражения ударов гиперзвуковых и баллистических целей (типа гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер») не показал требуемой эффективности. И есть необходимость усилить возможности группировки средств ПВО/ПРО, развернутой на прикрытии Киева, по борьбе именно с подобными целями. Другого вывода в этой ситуации как-то не напрашивается.

Теперь о просьбе Киева поставить палубные истребители-бомбардировщики и штурмовики F/A-18 Hornet. Этот вопрос ранее уже поднимался. Австралия, США и Украина в июне 2023 года обсуждали передачу ВСУ 41 списанного самолета F/A-18 Hornet. Однако тогда стороны так и не достигли каких-либо конкретных договоренностей.

Сегодня целесообразность подобной просьбы с украинской стороны все же вызывает некоторые сомнения. Воздушные силы ВСУ в настоящее время занимаются переучиванием украинских пилотов на многофункциональные истребители F-16. Процесс еще далек от завершения (он даже не находится на заключительных стадиях), ВСУ еще не получен ни один истребитель, и вдруг новая просьба Киева - поставить самолеты другого типа.

А это вызовет по меньшей мере дополнительные трудности и в обучении пилотов, и наземного технического персонала, и в эксплуатации F/A-18 Hornet.

Что касается гипотетических поставок ВСУ военно-транспортных самолетов С-130 Hercules и C-17 Globemaster, то тут надо отметить, что эти машины - одни из лучших в своих классах. К примеру, конца продажам надежного и неприхотливого С-130 Hercules еще и не видно. И это при том, что разработки самолета стартовали в 1955 году. Машина получилась настолько удачной, что серийно производится почти 70 лет. Весьма высокими тактико-техническими характеристиками отличается и C-17 Globemaster.

Вопрос заключается в том, что ВСУ требуется далеко не по одному самолету этих типов. Для обеспечения потребностей украинской армии нужно хотя бы по два военно-транспортных авиационных полка и С-130, и С-17. То есть 60 самолетов Hercules и 60 Globemaster. Даже если когда-либо будет принято подобное решение, поставки такого количества машин займут долгие годы.

А между тем в условиях вооруженного конфликта на Украине нет ни одного аэродрома, на котором военно-транспортные самолеты находились хотя бы в относительной безопасности. Все взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и стоянки на территории страны находятся под возможным воздействием высокоточного оружия ВКС и ВМФ России. Укрыть самолеты подобных геометрических размеров практически невозможно.

То есть переданные ВСУ С-130 Hercules и C-17 Globemaster могут быть сравнительно легко уничтожены.

Просьба Киева о поставках ударных вертолетов Boeing AH-64 Apache и многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk находится исключительно в пределах здравого смысла. Машин этого типа в настоящее время катастрофически не хватает украинской армии.

Но опять-таки вопрос заключается не в самом факте возможных поставок, а в количестве переданной техники. ВСУ требуется несколько отдельных боевых вертолетных полков (на вертолетах AH-64 Apache) и несколько отдельных транспортно-боевых вертолетных полков (на вертолетах UH-60). И это разве что по минимуму. В общем, и в этом случае речь идет о поставках многих и многих десятков винтокрылых машин. В противном случае они не сыграют никакой заметной роли в вооруженной борьбе.

А кто заплатит?

И тут возникают главные вопросы - а кто за все это будет платить? Ведь ориентировочная стоимость запрашиваемого Киевом вооружения и военной техники находится в пределах сотен миллиардов долларов.

Для сравнения, стоимость последнего пакета военной помощи Украине составляет всего $175 млн, а законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине на данном этапе не прошел процедурное голосование в сенате США.

Не так давно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 млн снарядов и $350-400 млрд для «деоккупации Украины». Есть основания полагать, что этой суммы как раз и хватит на запрашиваемые Украиной истребители, вертолеты и системы противоракетной обороны.

В общем, в подобном случае остается только удивляться украинской скромности.

Руководству в Киеве на этом фоне можно разве что задать следующие вопросы - а по каким причинам в списки запрашиваемого вооружения не включены истребители 5-го поколения F-35 и новейшие стратегические бомбардировщики B-21 Raider? 2000 танков М1 Abrams? 2500 боевых машин пехоты M2 Bradley? 1500 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin?

Подводя итог, скажем так: запрашиваемое вооружение и военная техника действительно крайне необходимы ВСУ для ведения успешных боевых действий, тем более наступательного характера. Но вот реальность реализации этого «списка Зеленского» даже в обозримой перспективе вызывает большие сомнения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок