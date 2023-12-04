Шах и мат. Россия победила на Украине, и Киеву придется смириться с этим

Evrensel: победа Украины невозможна, а Запад утратил веру в изменение ситуации

На Украине ситуация вовсе не "патовая", как заявляют на Западе. Россия отчасти победила, наибольшую выгоду из конфликта извлекли США и ЕС, считает автор статьи из Evrensel. Киев же – неоспоримый проигравший, и его положение уже ничто не изменит.

Юджель Оздемир

С 7 октября текущего года внимание всего мира приковано к Израилю и сектору Газа. А украинский конфликт, начавшийся 24 февраля 2022 года и продолжающийся уже почти два года, отошел на задний план повестки дня. Отчасти это связано с особыми отношениями, которые западные империалистические страны, прежде всего США и Германия, поддерживают с Израилем. Отчасти – с тем, что вероятность победы Украины в этом конфликте с каждым днем становится все меньше.

Точнее говоря, западные империалисты, рьяно подталкивавшие Украину к вооруженному противостоянию с Россией, судя по всему, разуверились в том, что нынешняя ситуация изменится. "Крупное наступление", начатое минувшим летом при мощной военной поддержке со стороны Запада, не дало никаких результатов. Несмотря на предоставленные Украине всевозможные современные вооружения и военную поддержку, Россия не отступила ни на миллиметр.

Теперь из-за суровых условий начинающейся зимы ВСУ, как ожидается, будут нести серьезные потери на фронте. В последние дни сообщается, что число погибших в результате атак России на тыловые объекты с помощью беспилотных летательных аппаратов просто огромное. И какое-либо изменение на линии фронта за всю суровую зиму в регионе стало бы полной неожиданностью. Поэтому для нового контрнаступления будут ждать весны.

Поскольку победа Украины уже не представляется возможной, вот уже некоторое время говорится о "патовой" ситуации в военном конфликте. В этой связи в качестве основной стратегии на предстоящий период, судя по всему, Россию будут пытаться посадить за стол переговоров со слабыми позициями.

Тема в различных аспектах обсуждалась и на встрече министров иностранных дел стран НАТО, состоявшейся в Брюсселе в минувшие вторник и среду, 28-29 ноября. В публикациях немецких средств массовой информации наиболее употребляемыми в контексте встречи понятиями стали "пат" и "усталость от военного конфликта". Хуберт Ветцель (HubertWetzel) из Süddeutsche Zeitung и Николас Буссе (Nikolas Busse) из Frankfurter Allgemeine в своих комментариях из Брюсселя ясно дают понять, что НАТО сузила свои цели.

Таким образом, НАТО объявляет нынешнюю ситуацию "победой" и ждет момента, чтобы как-то подготовить стол переговоров. А будет ли это "победой" или "поражением", зависит от того, как рассматривать данный военный конфликт.

Например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции связал "победу" с тем, что украинская армия за 21 месяц якобы выиграла важные сражения, нанесла значительные потери российским силам, освободила некоторые регионы и, самое главное, Украине удалось остаться независимой страной (непонятно, о каких "победах в важных сражениях" говорит Столтенберг, если ВСУ за все время контрнаступления еле-еле захватили 0,3% территорий, находящихся под контролем российской армии. Тем более неясно, что за "освобожденные регионы". Залужный заявлял о провале контрнаступления ВСУ. Под вопросом и "независимость Украины", ведь даже ее военные чиновники признают, что стали рабами США. — Прим.ИноСМИ). К этому также можно добавить членство Финляндии и Швеции в НАТО (хотя проблема вето Турции и Венгрии пока так и не решена...), твердую приверженность ЕС и США НАТО, прекращение поставок российского природного газа в Европу, получение гигантских прибылей оружейными и энергетическими монополиями.

При взгляде из Брюсселя, Вашингтона, Берлина и Лондона подписание мирного соглашения в сегодняшних условиях не будет поражением. Ведь "достижений" довольно много.

Поэтому тот факт, что Россия, начавшая специальную военную операцию, не заняла всю Украину и не осуществила смену режима, преподносится как успех. В таком случае западные страны могут использовать это для того, чтобы убедить киевскую администрацию и общественность в том, что нынешняя ситуация является "победой".

А при взгляде из Киева налицо не "победа", а массовые разрушения в результате военного конфликта. Важнейшие промышленные регионы страны находятся под контролем российской армии. Страна разделена надвое. По оценкам, количество погибших украинцев за 21 месяц военных и мирных жителей превысило 300 тысяч. Миллионы были вынуждены перебраться за границу. Экономика достигла дна. Самое главное, что сейчас Украина стала гораздо более зависимой от ЕС и США, чем раньше.

Половина бюджета на 2024 год (40 миллиардов долларов), одобренного на днях Зеленским, была выделена на ВСУ. Обещанная Байденом помощь в размере 60 миллиардов долларов застряла в Сенате. Германия дает сигнал о том, что помощь в размере восьми миллиардов евро, которую она обещала, будет последней.

Нынешняя киевская администрация также осознает, что западная поддержка сокращается. Например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, приглашенный на встречу НАТО, бойкотировал заседание ОБСЕ в Северной Македонии, поскольку на ней присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Между тем главы внешнеполитических ведомств США и Германии приняли участие в заседании.

Кулеба этим не ограничился и дал жесткий ответ на все громче раздающиеся в западных столицах заявления о "патовой ситуации", "усталости от военного конфликта" и призывы "отказаться от занятых Россией регионов".

"Те, кто выдвигает подобные идеи, должны предложить своим правительствам отказаться от части своей страны и народа, – заявил он. – Пусть они это сделают, и мы увидим, можно ли об этом говорить" (Süddeutsche Zeitung, 29.11.2023).

Судя по заявлению, с украинской стороны ситуация не патовая, а разочаровывающая. В конце военного конфликта, в который Украина вступила с надеждой взять Крым и Донбасс, она рискует потерять все. Поскольку главной определяющей стороной этого процесса является Запад, а не киевская администрация, то в конечном счете Украине могут достаться лишь большие разрушения. Сейчас говорится о возможном принятии в НАТО и ЕС той Украины, что останется после конфликта.

Из этой картины становится понятно, что главным бенефициаром стал Запад, отчасти победителем является Россия, получившая новые земли, а Украина полностью продула. При этом в наибольшем проигрыше оказались народы и трудящиеся региона, которые обеднели и стали враждебно настроенными. В этой связи в предстоящий период повсюду могут раздаваться голоса в пользу скорейшего окончания конфликта, как это было в Берлине в конце прошлой недели.

Автор: Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)