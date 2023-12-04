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ТАСС

МО РФ: "Панцири" и "Буки" сбили большую часть выпущенных Израилем по Дамаску авиабомб

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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску.
Источник изображения: © Фото : SANA

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить отметил, что со стороны антитеррористической коалиции, возглавляемой США, зафиксированы три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Истребители F-16 ВВС Израиля в ночь на субботу нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам близ Дамаска. Благодаря работе комплексов "Панцирь-С" и "Бук-М2Э" большинство авиабомб сбиты, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"2 декабря с 01:33 [мск] до 01:39 [мск] четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаска. Дежурными силами по ПВО вооруженных сил Сирии из комплексов "Панцирь-С" и "Бук-М2Э" российского производства большая часть авиабомб сбита. Жертв и пострадавших нет", - заявил Кулить.

Он отметил, что со стороны антитеррористической коалиции, возглавляемой США, зафиксированы три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, а авиация коалиции за сутки три раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Всего, по его словам, за ноябрь в районе Эт-Танф зафиксировано 206 нарушений.

Кроме того, добавил он, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ) в провинции Идлиб. 

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96К6 Панцирь-С1
F-16
Бук-М2
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