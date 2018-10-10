Дамаск получил гибридное оружие

Какие задачи сможет решать сирийская "трехсотка"

Важным событием прошлой недели стала передача Сирии российской стороной зенитно-ракетной системы С-300. О поставке "трехсоток" заявил министр обороны Сергей Шойгу. Позже военное ведомство распространило видео выгрузки боевых машин из Ан-124 на авиабазе "Хмеймим".

В конце недели Пентагон сделал заявление об ускоренной поставке Тель-Авиву истребителей пятого поколения F-35. Якобы их могут даже передать из наличия авиационного парка ВВС США. Поставка новейших истребителей – ответ на развертывание в Сирии С-300.

Сразу после подтверждения факта поставок в средствах массовой информации и экспертном сообществе разразилась медиабуря. С одной стороны, доказывалось, что С-300 станут серьезной угрозой для ВВС Израиля. С другой, что Израиль быстро уничтожит новейшие сирийские ЗРС. Как компромиссный вариант рассматривалось соображение, что поставленного количества комплексов недостаточно.

Примечательно, что не совсем понятно, какой вариант С-300 (ПС, ПМ, ПМУ, ПМУ-2) был передан Дамаску Москвой. Глава российского военного ведомства заявил: всего сирийской стороне поставлено 49 боевых машин. Также Сергей Шойгу отметил, что в поставку входили всего четыре пусковые установки.

Попробуем понять, какие именно зенитно-ракетные системы развернуты в Сирии и какие задачи они могут решать?

Мобильная защита

Большинство экспертов, обсуждающих проблему С-300 в Сирии, сходятся во мнении, что такими силами Дамаск не сможет перекрыть все воздушное пространство от израильских авиационных ударов. А значит, угроза воздушного нападения сохраняется. Правда, экспертам сложно объяснить, зачем Дамаску надо прикрывать всю свою территорию.

“Гибель F-16I Sufa, сбитого сирийской С-200, привела к локальному политическому кризису. А что будет, когда не вернутся несколько экипажей?”

Несмотря на заявления сирийских средств массовой информации и официальных лиц, Тель-Авив не пытается выбивать все подряд значимые объекты на территории Сирии. Израильские военные работают в соответствии со стратегией борьбы с формированием плацдарма Тегерана в Сирии. Ударам подвергаются склады, где хранится иранское вооружение, места базирования военных советников, а также площадки, на которых могут быть развернуты позиции баллистических ракет и беспилотников.

Маршрут движения иранских средств и военных советников вполне известен. Это северная Сирия, районы на востоке от Латакии, предместья Дамаска, а также объекты недалеко от авиабазы Т-4. Это так называемый иранский коридор. И именно по этим районам и работают израильские военно-воздушные силы.

Ранее, когда в Сирии шли активные боевые действия, Израиль также наносил удары по позициям и штабам отрядов движения "Хезболла". Но на данный момент "хезболлоны" фактически покинули сирийскую территорию. И Израиль работает только в пределах "иранского коридора".

Необходимо отметить, что израильское разведывательное сообщество не всегда может точно подтвердить, что обнаруженный объект имеет отношение к Ирану. А военно-политическое руководство предпочитает не бездействовать. Даже не имея точных сведений, оно санкционирует авиационные налеты. Поэтому зачастую под удары попадают фабрики, дома, объекты инфраструктуры. Гибнут мирные жители, страдает экономика Сирии.

В такой оперативной ситуации главное преимущество зенитно-ракетной системы С-300 в ее высокой мобильности.

Отступим в сторону и посмотрим на Воздушно-космические силы России. Не так давно в их составе была сформирована 25-я зенитно-ракетная бригада. Эта воинская часть получила название мобильной. Задача – прикрытие объектов на территории Хакасии, Красноярского края и других регионов Сибири. По тревоге зенитно-ракетные подразделения бригады совершают марши, выходят на позиции и приступают к выполнению своих задач.

25-я бригада надежно прикрывает объекты на площади тысячи километров. Это достигается именно за счет уникальной маневренности С-300. Ее дивизионы могут совершать марши на десятки и сотни километров. При этом на вооружении соединения пока стоят не новейшие С-400, а именно "трехсотки".

Вернемся к Сирии. "Иранский коридор" – это несколько сотен километров. Поэтому сирийские военные вполне могут прикрыть дивизионами С-300 важные объекты. На это потребуется несколько часов, которые уйдут на марш и развертывание пусковых установок и радаров на выбранных позициях. В отличие от С-75, С-125 и С-200 "трехсотка" способна действовать фактически в чистом поле. Ей не требуется подготовленных в инженерном плане позиций.

В случае необходимости сирийские военные смогут легко перебрасывать их в другое место, меняя конфигурацию системы противовоздушной обороны страны. Это также обезопасит "трехсотки" от возможно израильского "обезоруживающего" удара.

vpk-news.ru

Еще один момент, который игнорируют большинство экспертов. Россия передает Сирии не только саму ЗРС, но и автоматизированные системы управления средствами ПВО. Они нужны для налаживания взаимодействия с российской противовоздушной обороной. Но также станут своего рода системным интегратором.

У Сирии уже есть ранее полученные комплексы "Бук-М2" и "Панцирь-С". В случае с более современной ЗРС С-400 эти изделия легко интегрируются. Со старой С-300 есть проблемы совместимости. Но благодаря новой российской АСУ Сирия сможет создать единое поле ПВО. Теперь отражать удары получится фактически в режиме реального времени.

Да, у сирийской системы ПВО есть проблемы с обнаружением целей. Ее радиолокационные средства дальнего радиуса действия уже во многом устарели. Но благодаря российским АСУ сирийские военные смогут получать информацию с РЛС, развернутых на авиабазе "Хмеймим", а также с самолетов ДРЛО. Это радикально увеличит возможности Сирии в отражении авиационных ударов.

В то же время Москва напрямую не говорила, что готова делиться с Дамаском такой информацией. В заявлениях российской стороны речь только о предоставлении через автоматизированную систему управления данных о действиях ВКС России во избежание возможности дружественного огня.

Загадочный "Фаворит"

Пока не совсем понятно, какие именно зенитно-ракетные системы Россия поставила в Сирию. Предварительно было озвучено, что речь идет о ПМУ-2 "Фаворит". Поставка предполагалась из наличия Вооруженных сил РФ.

По разным данным, это должно было быть два полка ("Коммерсантъ") или один усиленный ЗРП ("Известия"). Позже на анонимных телеграмм-каналах появились сообщения, что речь уже идет о поставке Дамаску более современных С-300В. При этом дежурство на них должны были якобы нести военнослужащие 77-й зенитно-ракетной бригады Южного военного округа.

Начнем с короткого ликбеза насчет организационно-штатной структуры частей и подразделений С-300. Эта зенитно-ракетная система (ЗРС) состоит из командного пункта и трех зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Если переводить на военный язык, то ЗРС С-300 – зенитно-ракетный полк, а ЗРК С-300 – дивизионы, включенные в его состав. Поэтому понятия "зенитно-ракетная система С-300" и "полк (полковой комплект) С-300" – синонимы.

В состав КП полка (системы) входит РЛС – всевысотный обнаружитель. Его усиливает специальный радар для выявления низковысотных целей. Также в составе КП есть специальная машина управления. Оттуда в автоматизированном режиме командир полка руководит боем с воздушным противником.

Сердцем дивизиона (зенитно-ракетного комплекса) С-300 является многофункциональная радиолокационная станция. Она обеспечивает подсветку целей и наведение на них зенитных ракет. Помимо МФЦ РЛС, в состав дивизиона (ЗРК) входят пусковые установки.

Так что же Россия передала в Сирию? Начнем с того, что во всех интервью представители Москвы всегда говорили только об одной зенитно-ракетной системе, то есть о полковом комплекте. Позже Сергей Шойгу отчитался о передаче 49 боевых машин. Эта цифра несколько отличается от штатного числа техники в ЗРП. Также не совсем понятно, почему переданы только четыре пусковые установки. Фактически это всего один дивизион (зенитно-ракетный комплекс).

ПМУ-2 – экспортная версия ЗРС С-300ПМ2. Считается, что в Воздушно-космических силах России до перевооружения на С-400 был только один полк, оснащенный С-300ПМ2. Все боевые машины этой воинской части были выпущены с нуля. Полк развернут в Подмосковье и пока на С-400 не перевооружался. Хотя такие планы есть.

Если внимательно посмотреть на видео с выгрузкой С-300 в Сирии, станет понятно, что многофункциональная радиолокационная станция как раз принадлежит к версии ПМ2 (ПМУ2). Это легко определить по характерной форме антенны системы связи и управления. Но остальные машины, попавшие на кадры, явно не относятся к ПМ2. Скорее речь может идти о более "древних" С-300ПМ и даже С-300ПС. Так что за загадочную систему Россия поставила Сирии?

Еще в начале 2010-х российские военные и корпорация "Алмаз-Антей" начали масштабную модернизацию систем ПВО. С-300ПМ1 доводились до версии ПМ2. Делалось это достаточно просто. В заводских условиях проходила модернизация многофункциональных радаров зенитно-ракетных комплексов (дивизионов), а также командного пункта полка (ЗРС). А уже в войсках дорабатывались пусковые установки, чтобы обеспечить возможность применения более современных ракет. Первый такой полк-гибрид заступил на боевое дежурство еще в 2015 году.

Но сейчас такая модернизация признана не отвечающей современным тенденциям развития средств ПВО. В частности, и сам ПМ2, и более старые версии, доведенные до уровня ПМ2, не могут взаимодействовать с важнейшим компонентом противовоздушной обороны – зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".

Поэтому часть полков, получивших зенитно-ракетные системы, обновленные до уровня ПМ2, уже находятся в стадии перевооружения на С-400. Скорее всего один такой полковой комплект-гибрид и был передан Сирии. Это и объясняет техническую мешанину.

Но почему в составе "сирийского" полка всего четыре пусковые установки? Ответа на этот вопрос пока нет.

На что готов Нетаньяху

Поставка С-300 уже серьезно затруднила Израилю проведение операций в небе Сирии. Израильские летчики и раньше сталкивались с большими трудностями, созданными сирийскими "Панцирями" и "Буками". Эти комплексы эффективно сбивали крылатые ракеты и другие авиационные средства поражения. Но по сути это была игра в одни ворота. Сирия не могла воздействовать непосредственно на израильские самолеты-носители. Но благодаря С-300 в прицел попадают не только крылатые ракеты, но и сами F-16 и F-15, которые их запускают. Гибель одного F-16I Sufa, сбитого сирийской С-200, привела к локальному политическому кризису в Израиле. А что будет, когда из налета не вернутся сразу несколько экипажей? Готов ли Беньямин Нетаньяху проверить это?

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 39 (752) за 9 октября 2018 года