Израильский ОТРК «Лора»: китайская оценка.

Согласно китайским специализированным источникам конструкторы израильской военно-промышленной компании Israel Aerospace Industries (IAI) начали разработку высокомобильного ОТРК «ЛОРА» в середине 2000 года по нескольким причинам.

Причины для разработки ОТРК «ЛОРА»

Как известно, государство Израиль занимает небольшую территорию, на которой находятся некоторые запасы природных ресурсов. Для их добычи и дальнейшего использования необходимо создать полноценную систему обороны страны, поскольку вокруг располагаются государства арабского мира, претендующие на все известные природные ресурсы региона.

Введение в состав системы обороны страны наступательного вооружения призвано расширить «ареал национальных интересов» еврейского государства в целях обеспечения его ресурсно-экономической и социальной безопасности. С учетом сложной истории взаимоотношений Израиля с соседями по региону Командованию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) необходим эффективный и надежный инструмент сдерживания военно-политических амбиций арабских государств, которым и является оперативно-тактический комплекс «ЛОРА».

Как известно, предприятия ОПК Израиля смогли создать эшелонированную систему противовоздушной/противоракетной обороны страны, состоящей из зенитно-ракетных систем «Железный купол» (малая дальность), «Праща Давида» (средняя дальность) и «Стрела-3» (большая дальность). К настоящему моменту данные системы гарантируют защиту населенных пунктов от обстрелов, которые совершают военизированные подразделения группировки «Хизбалла» и движения ХАМАС.

Значительную угрозу представляют подразделения ВС Исламской Республики Иран, которые размещают все новые военные базы и объекты (склады и сборочные цеха) системы ракетного нападения на территории Сирийской Арабской Республики. Израильские специалисты внимательно отслеживают работу иранских оружейников по совершенствованию образцов ракетного вооружения, позволяющего поражать любые объекты на территории еврейского государства.

Очевидно, что подобные объекты находятся под защитой средств ПВО и РЭБ, для преодоления противодействия которых требуется задействовать значительной количество сил и средств ВВС Израиля, а также следует учитывать факт присутствия на территории Сирии подразделений и военнослужащих ВС России.

Для ответа на такие угрозы ЦАХАЛ традиционно задействует подразделения оперативно-тактической авиации национальных ВВС, на вооружении которых находятся истребители F-16I, F-35I и истребители-бомбардировщики F-15I. Однако по мере роста боевых возможностей систем ПВО САР и ИРИ применение дорогостоящих боевых самолетов теряет актуальность. Практика боевых действий показывает, что существует реальная угроза перехвата боевого самолета ВВС Израиля и, как следствие, гибель пилота или попадание такового в плен, что повлечет за собой репутационные потери для военно-политического руководства страны.

Китайские специалисты отмечают, что стоимость авиационных средств поражения (АСП) наземных целей значительно меньше по сравнению с ОТРК «ЛОРА». Вместе с тем, эффективность их применения (на примере Сирии) постепенно снижается, поскольку на вооружении ПВО САР находятся современные зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С1 и С2», а также самоходные зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор», которые вполне эффективно отражают авиационные налеты с применением значительного количества разнородных АСП.

Фактически, для эффективного проведения авиационной операции с каждым годом ВВС Израиля приходится привлекать все большее количество техники и специалистов, что в целом негативно сказывается на военном бюджете еврейского государства. Очевидно, что экономическое значение широкомасштабных операций силами ВВС снижается как в краткосрочном, так и долгосрочном плане.

С учетом вышесказанного, китайские специалисты полагают, что для ЦАХАЛа оптимальным средством для удара по высокоценным или укрепленным объектам вероятного противника являются оперативно-тактические ракетные комплексы. Их боеприпасы позволяют вести огонь на дальность до 500 км и поражать различные цели в зависимости от типа боевой части (БЧ).

Анализ конструкции и компоновки ОТРК «ЛОРА»

По данным китайских источников, при разработке ОТРК «ЛОРА» конструкторы компании IAI приняли во внимание информацию по аналогичным разработкам ОПК СССР, а именно комплексам «Точка» и «Точка-У». Последние отличаются недостаточной дальностью стрельбы, малым боезапасом (всего 1 или 2 ракеты на пусковой), а также нестабильностью работы системы наведения и взрывателя. Нередки случаи падения ракет при потере ориентации в пространстве и отсутствие срабатывания при контакте с целью.

Пусковая установка ОТРК «ЛОРА»

С высокой степенью вероятности израильские конструкторы учли недостатки ОТРК американской разработки под обозначением ATACMS, который по ключевым параметрам уступает российскому «Искандеру». Основное преимущество израильской разработки состоит в том, что одна пусковая установка обеспечивает применение четырех ракет, тогда как большинство иностранных образцов может выполнить пуск только двух ракет.

В отношении оперативно-тактической ракеты «ЛОРА» известно, что она имеет длину 5,2 м, диаметр 0,624 (0,625) м и стартовую массу 1600 кг. Корпус круглого сечения структурно разделен на отсеки с размещением БЧ, приборов наведения, топлива, твердотопливного двигателя и органов управления полетом – четыре крыльевых поверхности в хвостовой части. По внешнему виду ракета схожа с российским боеприпасом ОТРК «Искандер», но имеет уменьшенные габариты.

Применение ракет обеспечивают герметичные транспортно-пусковые контейнеры и система электрических приводов, которые ориентируют ТПК в пространстве – обеспечивают поворот в направлении пуска и подъем на угол 60 и 90 градусов. Израильские специалисты отказались от гидравлических элементов в целях упрощения конструкции и повышения надежности. Твердотопливный ракетный двигатель обеспечивает дальность стрельбы от 90 до 430 км, что зависит от массы БЧ и выбранной траектории. Данные о максимальной скорости данной ракеты в открытом доступе отсутствуют.

Как известно ракеты рассматриваемого комплекса могут быть оснащены осколочно-фугасной БЧ массой 440 кг, которая предназначена для поражения площадных целей – живой силы и техники противника на открытой местности. Благодаря малому весу данная БЧ позволяет уверенно выполнять пуск на дальность 400 км и более.

Второй вариант – проникающая БЧ массой 600 кг, которая предназначена для поражения подземных укрепленных военных объектов, построенных с применением железобетонных конструкций.

Кроме того, израильские конструкторы разработали кассетную БЧ, позволяющую уничтожать даже тяжелую бронированную технику вероятного противника и наносить множественные повреждения наземным объектам, а именно: авиационным базам, пунктам дислокации систем ПВО, командным пунктам и другим военным инженерным сооружениям.

Оперативно-тактическая ракета «ЛОРА»

Оперативно-тактические возможности

По данным китайских источников, в настоящее время на вооружении подразделений ЦАХАЛа находятся баллистические ракеты (БР) малой дальности «Иерихон-1» (от 300 до 500 км), БР средней дальности «Иерихон-2» (от 1500 до 3500 км) и межконтинентальные БР «Иерихон-3» (до 6000 км).

Большинство военных специалистов осознает, что изготовление и последующее содержание значительного количества подобных боеприпасов приведет к увеличению расходов военного бюджета еврейского государства. Количество БР должно соответствовать количеству целей в странах вероятного противника с учетом возможных отказов и потерь от действий ПВО/ПРО. Именно для выхода из подобной ситуации израильским военным необходим ОТРК «ЛОРА» поскольку, прежде всего, его компоненты можно разместить скрытно на гражданских грузовых судах (замаскировать в стандартных морских контейнерах).

Следует отметить, что 20 июня 2017 г. специалисты компании IAI провели испытания ОТР «ЛОРА» — осуществили пуск ракеты на дальность 90 км по береговой цели из мобильной пусковой установки, которую разместили на палубе гражданского грузового судна. Всего за время работы над рассматриваемым ОТРК израильские специалисты выполнили шесть испытательных пусков, из которых только один был признан неудовлетворительным.

Испытательный пуск ОТР «ЛОРА»

Израильские конструкторы намерены адаптировать ОТР «ЛОРА» для пуска с дизель-электрических подводных лодок проекта «Супер Дельфин». Данные субмарины кроме торпедного вооружения в настоящий момент могут применять только ракеты «Попай Турбо» с ядерной БЧ.

При определенных условиях вооруженного конфликта необходим конвенциональный удар, который возможен именно благодаря ракетам «ЛОРА». Именно такие боеприпасы могут понадобится ВМС Израиля в случае необходимости нанесения удара из подводного положения по объектам ядерной промышленности Ирана, расположенным в южных регионах Исламской Республики.

После заполнения пусковой шахты инертным газом срок хранения ракеты может достигать 7 лет, что вполне приемлемо с учетом принадлежности боеприпаса к классу оперативно-тактического вооружения.

Китайские аналитики указывают на возможность применения ОТР «ЛОРА» с различных носителей с высокой надежностью и точностью, поскольку её система наведения состоит из трех элементов. Прежде всего – это инерциальный модуль, обеспечивающий навигацию на большей части траектории полета. В целях повышения точности израильские конструкторы внедрили приемник сигнала системы глобального позиционирования GPS. На конечном участке полета включается система телевизионного наведения высокой четкости, т.е. ракета обнаруживает цель и сравнивает ее с тем изображением, которое было заложено в управляющий компьютер до пуска. Вполне вероятно, что ракета передает данные с конечного участка полета (видеоданные) на пункт управления батареи.

В совокупности система наведения обладает приемлемой стойкостью к искусственным помехам. На дальности до 200 км круговое вероятное отклонение составляет менее 1 м, а на дальности до 400 км – чуть более 1,5 м. Как известно, в рамках испытательных пусков, проведенных 2 июня 2020 г. было установлено, что ракета с высочайшей точностью способна поражать надводные цели (было использовано две плавучие мишени) на дальности 90 и 400 км. Некоторые китайские эксперты полагают, что по точности поражения цели на максимальной дальности ОТРК «ЛОРА» превосходит американский ATACMS и российский «Искандер-Э».

Результаты данных испытаний следует трактовать как возможность применения ОТРК «ЛОРА» в качестве берегового противокорабельного комплекса, который представляет опасность для надводных кораблей водоизмещением 3000 тонн и более.

Обозреватели китайских специализированных изданий указывают, что ОТРК «ЛОРА» обладает высокой мобильностью. Так, для перехода в походное положение после пуска ОТРК необходимо всего 3 минуты, а для полной перезарядки батареи в составе 4 пусковых установок и 4 транспортно-заряжающих машин необходимо не более 60 минут. Мобильный пункт управления может принимать данные наведения от вышестоящего командования, находясь в движении. Боекомплект батареи включает 48 ракет.

Китайские специалисты особо отмечают предусмотрительность израильских конструкторов, которые разработали ОТРК «Лора» с расчетом на размещение на различных платформах. Так для нужд ЦАХАЛа в качестве базовой платформы выбраны грузовые автомобили серии FH от компании Volvo (колесная формула 8×8), тогда как ВС Азербайджана заказали данный ОТРК с условием размещения ПУ и ТЗМ на шасси КАМАЗ-6350 (колесная формула 8х8 ), а командный пункт батареи разместили на шасси МАЗ-6317 (колесная формула 6х6).

(Следует отметить, что автомобиль КАМАЗ-6350 также может быть использован для размещения реактивных систем залпового огня израильского производства.)

В случае ВС Азербайджана применение грузовых автомобилей российского и белорусского производства указывает на дальновидность решения, поскольку стоимость данных автомобилей и их последующее обслуживание значительно ниже по сравнению с техническими решениями ВС США или РФ. Для сравнения ОТРК ATACMS ВС США размещается на гусеничном шасси, которое не отличается высокой скоростью передвижения, тогда как российский «Искандер» размещают на специальном колесном шасси БАЗ, выпуск которого осуществляется исключительно в интересах МО РФ.

Значение ОТРК «ЛОРА» для вооруженных конфликтов

По оценкам китайских источников, ракетные подразделения ВС Азербайджана могли применять ОТРК «ЛОРА» в рамках вооруженного конфликта с Арменией для разрушения одного из мостов в Нагорном Карабахе с целью нарушения работы системы тылового снабжения противника. Подобный вывод китайские специалисты сделали после обработки видеоданных с места событий – был проведен анализ изображения места взрыва боевой части.

Обозреватели китайских военно-технических изданий отмечают, что высокопоставленные офицеры ВС Азербайджана отрицают факт применения ОТРК «ЛОРА». Вместе с тем, известно, что данные комплексы приобретены у Израиля еще в 2018 году в рамках плана модернизации ракетных подразделений национальных ВС. Китайские специалисты обратили внимание, что ВС Армении также отрицали факт применения ОТРК «Искандер-Э» в рамках вооруженного конфликта с Азербайданом.

По данным китайских специалистов азербайджанские военные постепенно снимают с вооружение ОТРК «Точка-У» по причине окончания срока годности, однако в большей степени процесс модернизации ВС Азербайджана обусловлен соревнованием с ВС Армении по принципу «Если есть у вас, то и у нас будет».

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным согласится с оценками китайских обозревателей, что ОТРК в арсеналах государств, обладающих общими границами, является скорее сдерживающим факторов, а не реальным инструментом вооруженного конфликта. В таком случае ценность рассматриваемого вооружения не подвергается сомнению, однако это не означает, что ОТРК прекратят эволюционировать.

По материалам китайского военно-технического издания «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса»