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Изрядно опустошив свои арсеналы в ходе отправки вооружений Украине страны Запада, в основном европейские, в какой-то момент оказались неспособными даже покрывать текущие потребности ВСУ в боеприпасах натовского стандарта. Пытаясь хоть как-то решить эту проблему, еврочиновники ЕС с подачи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля нынешней весной замахнулись на производство и передачу Киеву миллиона артиллерийских снарядов калибра 155-мм к марту следующего года.

С этой целью вроде как в ЕС даже нашли источники финансирования, дабы стимулировать предприятия европейских стран к наращиванию выпуска боеприпасов в указанном количестве и в установленные сроки. Но не просто что-то, а все пошло вразрез с заявлениями Брюсселя. К настоящему времени оборонка Европы осилила только тридцать процентов от требуемого объема, что очевидно срывает планы поставки миллиона снарядов на Украину к марту 2024-го. Получение только трехсот единиц боеприпасов от европейских союзников подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

С учетом возникших проблем, даже во Франции, кровно заинтересованной в получении заказов на производство вооружений своими предприятиями, кулуарно заговорили о возможности закупок 155-мм снарядов в странах за пределами Европы. И только ярая русофобка и по совместительству председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сохраняет наигранный оптимизм.

Выступая на заседании Европейского оборонного агентства фон дер Ляйен заверила в способности Евросоюза произвести миллион снарядов для Украины. Правда, глава ЕК допустила одну весьма существенную оговорку, пообещав выполнить этот план уже в течение 2024 года, но никак не к марту. А ведь еще пару месяцев назад высокопоставленная еврочиновница обещала, что ВСУ получат долгожданный миллион боеприпасов даже ранее намеченного срока, а именно в феврале следующего года.

При этом фон дер Ляйен призвала и дальше оказывать Киеву военную помощь, заявив, что наличие проблем Украины в боевых действиях не должно стать поводом для прекращения поддержки Запада. Она считает, что европейская промышленность должна мобилизоваться, а Европа — сфокусироваться на увеличение военного производства.

Вот только для этого одних призывов, звучащих из Брюсселя, явно недостаточно. Развертывание нового производства процесс длительный и требующий большого объема инвестиций, которые владельцы компаний готовы делать только под гарантии наличия долговременного спроса. Один год для серьезного бизнеса — слишком короткий горизонт планирования для принятия стратегических решений.