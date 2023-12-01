Показаны кадры перехвата расчётом ЗРК 20-й армии ВС РФ ракеты Storm Shadow

Источник изображения: topwar.ru

Первым реально серьезным оружием, которое Запад в прошлом году начал поставлять Украине, стали американские реактивные системы залпового огня на колесных шасси M142 HIMARS, а затем и гусеничные пусковые установки M270 MLRS. Дальность поражения выпущенных из этих РСЗО высокоточных управляемых ракет класса GMLRS достигает семидесяти километров, что усложняет контрбатарейную борьбу для ВС РФ и позволяет ВСУ наносить удары по российским тыловым объектам. Чем не преминули и воспользоваться украинские националисты, подвергая обстрелам по большей части гражданские объекты на Донбассе.

Однако уже через достаточно небольшое время после поступления этих установок на вооружение ВСУ в сводках Минобороны РФ стали появляться вначале редкие, а затем регулярные сообщения о перехвате реактивных снарядов HIMARS силами нашей противовоздушной обороны. Сейчас эти сообщения уже стали привычными, хотя, к сожалению, сбить все реактивные снаряды даже самыми лучшими ЗРК невозможно, однако эффективность их применения украинскими боевиками благодаря нашим зенитчикам резко снизилась.

Следующим «чудо-оружием», которое на Украину начала поставлять Великобритания и, предположительно Франция, стали франко-британские крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности Storm Shadow (французское название SCALP-EG). И снова украинские боевики начали применять эти боеприпасы не только по военным, но и по гражданским объектам на территории РФ, в том числе в Крыму. В частности, вопреки заверениям Лондона, что ВСУ не будут использовать это оружие по гражданским целям, 12 мая ВС Украины нанесли удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске ракетами Storm Shadow.

До недавнего времени считалось, что эти малозаметные ракеты с дальностью полета до 500 км практически невозможно перехватить даже самыми современными средствами ПВО. Однако и здесь украинских вояк и их натовских покровителей постигло разочарование. Первое сообщение Минобороны РФ о перехвате британской крылатой ракеты появилось в оперативной сводке уже через три дня после террористической атаки по гражданским предприятиям в Луганске. На следующий день было заявлено о семи сбитых российскими силами ПВО Storm Shadow. Рекордным стало 10 ноября, когда наши ЗРК перехватили 12 британских ракет и плюсом 32 снаряда РСЗО HIMARS.

Источник изображения: topwar.ru

За это время в сети опубликовано немало видеосвидетельств успешной работы наших зенитчиков по новым целям. В частности, накануне были показаны кадры перехвата расчетом ЗРК 20-й армии ВС РФ ракеты Storm Shadow, выпущенной украинскими боевиками в сторону ЛНР. Примечательно, что видео снято камерой беспилотника, что означает раннее обнаружение ракеты и, очевидно, определение операторами зенитно-ракетного комплекса места и момента ее перехвата.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме непосредственного уничтожения с использованием ЗУР франко-британских «ракет-невидимок», наши зенитчики научились сбивать их с курса и перехватывать системами РЭБ. Именно так 17 ноября были обезврежены две ракеты Storm Shadow, направленные по Чаплинскому району Херсонской области. Ракеты отклонились от курса: одна упала на открытом пространстве, другая — врезалась в нежилое строение. Из людей никто не пострадал.

Источник изображения: topwar.ru

Ведется упреждающая работа и по уничтожению аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, на которых базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями Storm Shadow/ SCALP. В частности, удары ВС РФ высокоточным оружием по военным аэродромам ВС ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области и в Миргороде Полтавской области стали фактически регулярными.