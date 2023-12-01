Войти
Военное обозрение

Показаны кадры перехвата расчётом ЗРК 20-й армии ВС РФ ракеты Storm Shadow

281
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Первым реально серьезным оружием, которое Запад в прошлом году начал поставлять Украине, стали американские реактивные системы залпового огня на колесных шасси M142 HIMARS, а затем и гусеничные пусковые установки M270 MLRS. Дальность поражения выпущенных из этих РСЗО высокоточных управляемых ракет класса GMLRS достигает семидесяти километров, что усложняет контрбатарейную борьбу для ВС РФ и позволяет ВСУ наносить удары по российским тыловым объектам. Чем не преминули и воспользоваться украинские националисты, подвергая обстрелам по большей части гражданские объекты на Донбассе.

Однако уже через достаточно небольшое время после поступления этих установок на вооружение ВСУ в сводках Минобороны РФ стали появляться вначале редкие, а затем регулярные сообщения о перехвате реактивных снарядов HIMARS силами нашей противовоздушной обороны. Сейчас эти сообщения уже стали привычными, хотя, к сожалению, сбить все реактивные снаряды даже самыми лучшими ЗРК невозможно, однако эффективность их применения украинскими боевиками благодаря нашим зенитчикам резко снизилась.

Следующим «чудо-оружием», которое на Украину начала поставлять Великобритания и, предположительно Франция, стали франко-британские крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности Storm Shadow (французское название SCALP-EG). И снова украинские боевики начали применять эти боеприпасы не только по военным, но и по гражданским объектам на территории РФ, в том числе в Крыму. В частности, вопреки заверениям Лондона, что ВСУ не будут использовать это оружие по гражданским целям, 12 мая ВС Украины нанесли удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске ракетами Storm Shadow.

До недавнего времени считалось, что эти малозаметные ракеты с дальностью полета до 500 км практически невозможно перехватить даже самыми современными средствами ПВО. Однако и здесь украинских вояк и их натовских покровителей постигло разочарование. Первое сообщение Минобороны РФ о перехвате британской крылатой ракеты появилось в оперативной сводке уже через три дня после террористической атаки по гражданским предприятиям в Луганске. На следующий день было заявлено о семи сбитых российскими силами ПВО Storm Shadow. Рекордным стало 10 ноября, когда наши ЗРК перехватили 12 британских ракет и плюсом 32 снаряда РСЗО HIMARS.

Источник изображения: topwar.ru

За это время в сети опубликовано немало видеосвидетельств успешной работы наших зенитчиков по новым целям. В частности, накануне были показаны кадры перехвата расчетом ЗРК 20-й армии ВС РФ ракеты Storm Shadow, выпущенной украинскими боевиками в сторону ЛНР. Примечательно, что видео снято камерой беспилотника, что означает раннее обнаружение ракеты и, очевидно, определение операторами зенитно-ракетного комплекса места и момента ее перехвата.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме непосредственного уничтожения с использованием ЗУР франко-британских «ракет-невидимок», наши зенитчики научились сбивать их с курса и перехватывать системами РЭБ. Именно так 17 ноября были обезврежены две ракеты Storm Shadow, направленные по Чаплинскому району Херсонской области. Ракеты отклонились от курса: одна упала на открытом пространстве, другая — врезалась в нежилое строение. Из людей никто не пострадал.

Источник изображения: topwar.ru

Ведется упреждающая работа и по уничтожению аэродромной инфраструктуры Воздушных сил Украины, на которых базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями Storm Shadow/ SCALP. В частности, удары ВС РФ высокоточным оружием по военным аэродромам ВС ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области и в Миргороде Полтавской области стали фактически регулярными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
GMLRS
HIMARS
SCALP
Су-24
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.10.2023
НАТО стряхивает пыль со стратегий ядерной войны
09.10.2023
Бесконечная история: могут ли ракеты ATACMS изменить ситуацию на Украине
25.09.2023
Новый самолет защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет
04.09.2023
Откуда у Украины дальнобойное и высокоточное оружие
15.05.2023
Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты MBDA Storm Shadow
19.09.2022
"Сломают или потеряют". Требования Киева рассорили американских военных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:47
  • 7
Военно-технические аспекты СВО
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями
  • 01.12 05:34
  • 125
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 01.12 04:51
  • 57032
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 03:05
  • 2
Легендарный Су-57 стал еще мощнее. Теперь у него будут собственные дроны
  • 01.12 03:02
  • 2
В России разработали управляемые силой мысли дроны
  • 30.11 20:37
  • 6
В России разработали броню для военных «КамАЗов»
  • 30.11 18:37
  • 3
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 30.11 18:28
  • 1
Борисов заявил, что "Луна-25" создавалась недопустимо долго
  • 30.11 18:26
  • 1
В Роскосмосе назвали причину сдвига сроков полета ПТК "Орел"
  • 29.11 22:31
  • 283
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.11 17:51
  • 1
ВСУ озвучили число убитых и пленных женщин-военнослужащих
  • 29.11 10:42
  • 0
Белорусский "Полонез" на Кубе: нежданная угроза для американского южного командования ВС США
  • 29.11 07:12
  • 1
Армия США получит усовершенствованную версию ATACMS
  • 29.11 01:23
  • 1
США планируют масштабную модернизацию ядерного потенциала - доклад