Forbes: Фильтры двигателя переданных США Украине танков Abrams требуют прочистки два раза в сутки

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Переданные Соединенными Штатами Украине танки М-1 Abrams требуют регулярного сложного технического обслуживания, в противном случае машины могут просто сломаться в самый неподходящий момент. Автор статьи, опубликованной в американском журнале Forbes, предупреждает, что произведенные в США ОБТ довольно старой модификации М-1 в любой момент могут выйти из строя, например, из-за слишком хрупких фильтров двигателя. Оказывается, их необходимо прочищать не реже двух раз в сутки, что довольно затруднительно в условиях интенсивного боевого применения бронетехники.

Именно фильтры Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных

— считает журналист, специализирующийся на написании материалов по военной технике.

Два раза в день экипаж танка должен повышать обороты двигателя для запуска импульсно-струйной системы, которая выбрасывает воздух и мусор из задней решетки. Причем выполнять эту процедуру необходимо в холостом режиме. Пренебрежение регулярной очисткой хрупких фильтров может привести к серьезному повреждению двигателя, после чего поможет только длительный ремонт в Польше, предупреждает автор статьи. Отчасти по этой причине армия США во время операции «Буря в пустыне» в Ираке из 3000 Абрамсов треть держала в резерве, дабы проводить оперативную ротацию и техобслуживание в тыловых реммастерских.

Кроме того, продолжает эксперт, танки Абрамс считаются одними из самых прожорливых в части расхода топлива. При этом заправлять их лучше всего авиационным топливом, что создает еще одну сложность для ВСУ в эксплуатации этих бронемашин.

Эксперт называет модификацию M-1A1SA Abrams, 31 единица которых и были отправлены на Украину, не самой лучшей среди американских ОБТ этой версии. Единственное преимущество у M-1A1 образца 2006 года в том, что «их много». К настоящему времени в армии США около 650 этих 67-тонных бронемашин. Причем Пентагон планирует вывести их из эксплуатации в течение ближайших двух лет, заменив на более современные M-1А2.

И это вроде как «хорошая» новость для Киева, ведь США проще передать ставшие ненужными старенькие ОБТ Украине, чем заниматься их консервацией или утилизацией. Однако и с этим может возникнуть проблема по причине противодействия республиканцев в Конгрессе планам администрации Байдена по оказанию военной помощи иностранным государствам, причем не только Украине, но и Израилю.

Но даже если Белому дому удастся преодолеть сопротивление конгрессменов-республиканцев, быстрой поставки значительного количества «Абрамсов» Киеву ждать не стоит. Например, Марокко потребовалось четыре года, чтобы получить все 222 M-1A1, которые оно заказало в 2016 году, заключает автор статьи в Forbes.