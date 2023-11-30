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ТАСС

НИИ "Вектор": российские предприятия все чаще организуют общие системы обнаружения дронов

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Заместитель директора по развитию бизнеса научно-исследовательского института Наталия Котляр уточнила, что есть несколько компаний, которые объединялись для покупки общего оборудования

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские предприятия промышленности стали чаще кооперировать друг с другом, организуя единые системы обнаружения и защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) Наталия Котляр.

"Очень важно понимать, что иногда соседним небольшим объектам важно формировать некие конгломераты [для совместной защиты от беспилотников]. Потому что они небольшие, и этого оборудования достаточно, чтобы "закрыть" сразу несколько предприятий. Тем самым, разделить финансовую нагрузку на несколько предприятий. <...> На сегодня есть ряд предприятий, которые объединялись для покупки общего оборудования для обнаружения, которое является самым дорогостоящим. А подавление было у каждого свое", - рассказала она в ходе Международной выставки технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности Sfitex 2023, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Котляр уточнила, что такое решение подразумевает создание общего ситуационного центра, который в случае обнаружения дрона подает сигнал на систему подавления.

Ранее сообщалось, что противодроновые системы семейства "Серп", разработанные "Вектором", вскоре получат возможность автоматически распознавать частоты каналов управления беспилотников.

НИИ "Вектор" - одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. С 2009 года входит в концерн "Вега". Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БПЛА.

Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Sfitex 2023 проходит с 28 по 30 ноября в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге на одной площадке с форумом-выставкой "Российский промышленник", организатором которого выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. 

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
РСПП
Проекты
БПЛА
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