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ТАСС

В Бундестаге считают, что средства для Киева придется искать в невоенных статьях бюджета

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Здание бундестага в Берлине, Германия
Здание бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре уверен, что нести расходы в итоге будет германский налогоплательщик

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии продолжит поддерживать украинские власти, несмотря на сложности с бюджетом, но брать средства для этого придется, в частности, из невоенных статей бюджета. Такое мнение высказал в ответ на запрос корреспондента ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

"Правящая коалиция просто будет брать средства из других бюджетных статей. Вероятно, будут вычеркиваться деньги в социальной сфере или здравоохранении, потому что коалиция видит своей задачей не дать Украине проиграть", - предположил он. "Вряд ли правительству придет в голову идея депортировать нелегалов и сэкономить миллиарды", - считает депутат. По его мнению, в любом случае нести расходы в итоге предстоит германскому налогоплательщику.

Германия столкнулась с бюджетным кризисом, который может внести коррективы в финансирование различных проектов в следующем году. Министерство финансов ФРГ 21 ноября приняло решение временно заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года в связи с решением Конституционного суда о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд. В Минфине пояснили, что такой шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получить одобрение Минфина.

11 ноября, то есть до вердикта суда, газета Bild со ссылкой на собственные источники в Минобороны ФРГ сообщала, что правительство намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. Впоследствии издание Der Tagesspiegel указывало, что бюджетный кризис поставил под угрозу планы по увеличению военной помощи Украине. 25 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд. 

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Германия
Украина
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