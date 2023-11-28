"Во власти химер": почему у Залужного нет плана действий ВСУ на 2024 год

Полковник Ходаренок: если у Залужного нет планов на 2024 год, то виноват Зеленский

Главком ВСУ Валерий Залужный не имеет плана действий на 2024 год и должен уйти в отставку. Об этом заявила депутат Верховной рады от «Слуги народа», заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая. Почему в Раде озаботились планами Залужного на следующий год и при чем тут Зеленский - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Да, главнокомандующий Вооруженными силами Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный», - сообщила Марьяна Безуглая.

Надо прямо сказать, что этот депутат Верховной рады всего лишь в нескольких словах продемонстрировал полное непонимание основ стратегического планирования применения Вооруженных сил.

Для начала заметим, что очень смешно звучит словосочетание «план замысла», потому что план и замысел - вещи в военном деле абсолютно разные. Замысел операции представляет собой направление главного и других ударов, способ ведения операции, состав группировок войск и их оперативное построение, мероприятия по обману противника.

А планирование включает детальную разработку содержания и последовательности выполнения войсками поставленных задач, распределения их усилий по направлениям действий, вопросов взаимодействия, обеспечения и управления. К слову говоря, план любой наступательной операции включает в себя более сотни различных документов - от календарного плана подготовки операции до плана подвоза материальных средств.

Особо подчеркнем, что к оперативно-стратегическому планированию в вооруженных силах любого государства допускается крайне ограниченный круг лиц, и народные депутаты в этот перечень не входят (и никогда не входили). Так что Марьяна Безуглая по определению не может знать, что и кому представлено в высшем военно-политическом руководстве Украины из документов стратегического планирования.

Теперь о генерале Валерии Залужном. Несмотря на то, что он состоит в должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, военачальник все-таки является подчиненным верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и должен действовать строго в соответствии с его указаниями.

А президент Украины должен поставить главкому ВСУ в виде оперативной директивы верховного главного командования ясные и однозначные задачи на 2024 год, а именно - стратегические цели военных действий, замысел ведения военных действий в целом и на отдельных направлениях, расчет необходимых сил и средств, их распределение по направлениям. Всю свою деятельность Валерий Залужный должен планировать исходя исключительно из этих указаний (действуя строго по принципу «приказ начальника - закон для подчиненного»).

И если допустить, что главком ВСУ что-то не разработал или своевременно не представил, то в этом виновна только вышестоящая инстанция - верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

Что касается замыслов и планов, которые должен представить на утверждение президенту Украины Валерий Залужный, то, скорее всего, на 2024 год Генеральный штаб ВСУ планирует не какие-либо отдельные операции, а зимне-весеннюю кампанию в целом, при этом основываясь на военно-политических целях и задачах вооруженной борьбы.

Украинские военные наверняка исходят из общего стратегического замысла, а также материально-технического обеспечения войск, подготовки необходимых стратегических резервов и порядка их использования. К этому комплекту документов Марьяна Безуглая и ей подобные депутаты не подпускаются даже на пушечный выстрел. А поучаствовать в скандале, видимо, очень хочется. Причем в настоящее время даже нет окончательной ясности, насколько велики противоречия между Залужным и Зеленским (да и есть ли они в принципе).

Что касается главного - военно-политических целей и задач вооруженной борьбы Украины, - то упорно складывается впечатление, что президент Украины Владимир Зеленский в этой сфере находится во власти химер. И, вполне возможно, задачи ставит Валерию Залужному нереальные.

Во-первых, военная победа ВСУ при том наличии войск, сил и средств, которыми они располагают, на данный момент просто недостижима. В подобных условиях выход на границы 1991 года остается разве что возвышенной мечтой военно-политического руководства в Киеве.

Во-вторых, тезис Владимира Зеленского, заключающийся в том, что Украина в настоящее время представляет собой передний край борьбы со вселенским злом в лице России («Сегодня Украина, а завтра - НАТО») изначально ложен по своей сути. Москва (при самом большом военно-политическом воображении) не собирается переносить военные действия на территорию НАТО.

В-третьих, вступление Украины в НАТО в исторически обозримый срок представляется весьма и весьма малореальным событием. Еще более фантастическим представляется задействование 5-й статьи Устава НАТО в интересах Украины даже при ее гипотетическом вступлении в альянс (о чем откровенно бредят в Киеве).

В-четвертых, вступление Украины в ЕС в ближайшем будущем (которым постоянно ободряет население страны и личный состав ВСУ Владимир Зеленский) тоже находится исключительно в области воображаемого и желаемого. В прихожей ЕС с протянутой рукой Киев простоит никак не меньше Турции (при этом так и не добившись своих целей).

Основываться в деле вооруженной борьбы на этих четырех ложных тезисах - дело абсолютно бесперспективное. И, похоже, понимание этого охватывает на Украине все большую часть политического класса страны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок