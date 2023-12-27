"Овладение Николаевым и штурм Одессы": чего ждать от ВС РФ после взятия Марьинки

Полковник Ходаренок: после Марьинки задачей ВС РФ станет взятие Авдеевки

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину, что российские войска штурмом овладели Марьинкой - одним из ближайших к Авдеевке населенных пунктов. Какое оружие помогло частям ВС РФ взять укрепленный город, как военные будут развивать достигнутый успех и почему не стоит расслабляться раньше времени - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это пять километров юго-западнее Донецка. За девять лет Вооруженные силы Украины сделали там мощнейший укрепрайон», - доложил Шойгу.

По его словам, ВСУ проложили в городе сложную систему подземных коммуникаций, и "фактически на каждой улице" обустроили долговременные огневые точки, хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и полевой артиллерии.

В боях за Марьинку, по сообщениям из зоны боевых действий, хорошо показали себя 240-мм самоходные минометы особой мощности 2С4 «Тюльпан» и корректируемые мины «Смельчак-М». Такие средства предназначены для огневого поражения долговременных огневых и фортификационных сооружений противника. А Марьинку, как известно, ВСУ укрепляли в течение многих лет.

Напомним, что в состав комплекса «Смельчак» входят выстрел 3ВФ4 с 240-мм корректируемой фугасной миной 3Ф5, лазерный целеуказатель-дальномер 1Д15 или 1Д20 и система синхронизации выстрела 1А35. Масса мины составляет 134 кг (для сравнения, вес 152-мм снаряда - около 40 кг), а дальность стрельбы достигает 9,5 км.

Круговое вероятное отклонение мины «Смельчак» составляет 1,8 м во всем диапазоне дальностей стрельбы (от 1,5 до 9,5 км). То есть вне зависимости от дальности стрельбы половина выпущенных мин упадет в круг радиусом 1,8 м, что считается весьма высоким показателем точности для артиллерийских боеприпасов.

По свидетельствам очевидцев, в боях за Марьинку штурмовые группы мотострелковых подразделений прижимались к разрывам 240-мм мин на расстоянии до 80 м, что позволяло до минимума сократить расстояние последнего броска до траншеи или долговременного огневого сооружения ВСУ.

Взятие Марьинки позволит отодвинуть огневые позиции украинской артиллерии от донецкой агломерации, что существенно ограничит возможности ВСУ по обстрелу Донецка и его пригородов.

Не приходится сомневаться, что дальнейшей задачей ВС РФ станет овладение Авдеевкой. Нажим на этот населенный пункт за последнее время существенно усилился.

Возможно, в ближайшее время украинская армия начнет отвод своих подразделений из Авдеевки, поскольку выбор для ВСУ невелик: отойти, сохранив относительно боеспособные батальоны и бригады, или понести большие потери. И подобный выбор для украинского командования на этом направлении с каждым днем будет становиться все более и более рельефным.

Дальнейшие планы ВС РФ

Дальнейшая задача для Вооруженных сил России после овладения Авдеевки - выход на административные границы ЛНР и ДНР. После этого, есть основания полагать, российское командование будет рассматривать вопрос окончательного взятия Херсонской и Запорожской областей.

На перспективу руководство ВС РФ готовит расчеты по проведению операции оперативно-стратегического масштаба для овладения городом и портом Николаев, а также выхода на подступы к Одессе (и последующего штурма города).

Главная задача в этом случае будет, вероятно, формулироваться следующим образом: отрезать Украину от Черного моря.

Однако для этого ВС РФ необходимо создать качественно иные группировки войск, боевой и численный состав которых позволил бы выполнить подобные задачи. Кроме того, требуется завоевать господство в воздухе и эфире, а также радикально решить проблему борьбы с украинскими беспилотниками. Только это позволит российским войскам наступать с темпом 20-25 км в сутки, и только в этом случае можно рассуждать о реальности выполнения задачи такого размаха. При любых других обстоятельствах до Одессы можно не дойти и за пять лет.

Расслабляться не стоит

Вместе с оптимистическими расчетами не стоит забывать, что ВСУ хитры, коварны, инициативны (и Феодосия тому лишний пример) и в Киеве отнюдь не преобладают капитулянтские настроения. Так что расслабляться раньше времени не стоит, и эйфория, которая стала овладевать некоторыми представителями российского экспертного сообщества, несколько преждевременна.

Финансирование Украины и поставки вооружения и военной техники со стороны коллективного Запада в ближайшее время, скорее всего, возобновятся (да они, по большому счету, и не прекращались).

Переоценивать позиции премьер-министра Словакии Роберта Фицо, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и, по некоторым другим вопросам, Турции, не стоит. Скорее всего, разногласия на Западе в самом недалеком будущем приведут к реформе схемы управления и в НАТО, и в Евросоюзе: либо судьбоносные решения начнут приниматься квалифицированным большинством, либо отдельные страны получат право решающего голоса, а другие - только совещательного. Впрочем, возможны и другие варианты.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок