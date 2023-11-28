Military Watch Magazine: Россия нашла эффективное средство борьбы с украинскими морскими безэкипажными катерами

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Киев заявил о создании целого флота морских дронов, с помощью которого планирует "освободить" Черное море от российских кораблей, но российские военные нашли эффективное средство борьбы с безэкипажными катерами ВМС Украины. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Российский истребитель Су-30СМ оказался наиболее эффективным средством борьбы с украинскими безэкипажными катерами, которые Киев периодически отправляет атаковать главную базу Черноморского флота - Севастополь. За последне время эти самолеты, стоящие на вооружении морской авиации флота, записали на свой счет не один морской беспилотник. Как утверждает американское издание, основное преимущество Су-30СМ, позволяющее ему свободно засекать даже небольшие морские объекты - это мощный радар, способный видеть цель на дальности до 400 км.

Российские истребители Су-30СМ оказались эффективны для уничтожения украинских беспилотных катеров в Черном море. Среди основных преимуществ этого самолета – мощный радар, который обеспечивает очень высокую степень ситуационной осведомленности о воздушных, наземных и морских целях

- пишет издание.

В отличие от истребителя Су-35С, являющегося самолетом завоевания преимущества в воздухе, а также Су-34 - фронтового бомбардировщика, Су-30СМ - это настоящий многоцелевой самолет, сбалансированный для выполнения различных задач. У него большая дальность полета, высокая маневренность и современное вооружение, способное наносить удары как по воздушным целям, так и по наземным/надводным.

РЛС с фазированной решеткой Н011М "Барс" обеспечивает Су-30СМ ситуационную осведомленность на большом расстоянии, облегчая наведение оружия, в том числе и на украинские катера

- добавили в издании.