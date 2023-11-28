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Военное обозрение

Командование ВМС Украины опасается, что утраченные во время шторма морские дроны могут попасть в руки российских военных

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Источник изображения: topwar.ru

Стихия, разыгравшаяся на Чёрном море и черноморском побережье, привела к тому, что без света остались около полумиллиона крымчан. Порывы ветра на северном побережье Чёрного моря достигают 150 км/ч. Падают деревья, гнутся опоры ЛЭП, с домов срывает крыши, море вышло из берегов, подтапливая десятки квадратных километров территории.

Шторм огромной силы привёл к тому, что ВСУ потеряли не менее 6 своих морских дронов, которыми пытались атаковать объекты в российском Крыму.

По последним данным, три дрона "потерялись" после их отправки в море, ещё как минимум столько же безэкиражных ударных средств украинские военные потеряли в районе Очакова, на своей базе. По некоторым данным, среди утраченных морских беспилотников был и один британский.

В связи с этим возникает вероятность того, что потерявшие управление морские дроны ВСУ рано или поздно могут, что называется, прибиться к берегу, причём в любом месте, включая берег "натовский", как это уже было с украинскими минами. На борту дронов несколько десятков килограммов взрывчатого вещества. Когда стихия утихнет, украинские морские дроны могут угрожать и гражданскому судоходству.

Тем временем в ВМС Украины опасаются, что утраченные во время шторма дроны могут попасть в руки к российским военным и быть использованы уже против ВСУ.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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