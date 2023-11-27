Аргентинская пресса: при новом президенте страны Украине может быть передано советское и российское оружие

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Закупленные Аргентиной вертолеты Ми-171Э не эксплуатируются в течение многих лет из-за санкций, введенных в отношении РФ.

ВВС страны даже расторгли контракт, заключенный с российской компанией на техническое обслуживание и ремонт одного из бортов. В качестве причин были названы санкции, которые оказывают давление на оборонную промышленность РФ и ее банковскую систему, а также необходимость иметь средства для реализации других проектов.

Командование ВВС предлагает заменить российские машины на американские CH-46 Sea Knight, однако против этого возражает ряд ведомств. Высокую активность проявляют также американские дипломаты и военные.

Со стороны Южного командования США продвигаются проекты для стран Латинской Америки по замене военной техники российского производства, находящейся в составе их вооруженных сил

- говорится в издании Zona Militar.

Как указывается, новый президент Хавьер Милей уже заявил о стремлении развивать отношения с США и Украиной.

Сближение с Вашингтоном может возродить некоторые североамериканские инициативы, такие как передача в дар Украине оружия советского и/или российского происхождения

- отмечается в аргентинской прессе.

Автор полагает, что США делают выгодное предложение об обмене Ми-171 на CH-46 и оно может быть принято, учитывая внешнеполитическую позицию нового главы государства.

Это радикальное решение текущей проблемы, когда ВВС Аргентины не имеют возможности вернуть в строй свои вертолеты Ми-171Э.