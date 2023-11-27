Премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что Канада и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Украине

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Канады передадут Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита Канада - ЕС, который проходил в канадском Сент-Джонсе (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). Трансляцию ведут канадские телеканалы.

"Сегодня я объявляю, что Канада передаст [Украине] свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов", - сказал премьер-министр. Он добавил, что Канада и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву.