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ТАСС

Канада передаст Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов

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Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что Канада и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Украине

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Канады передадут Украине свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита Канада - ЕС, который проходил в канадском Сент-Джонсе (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). Трансляцию ведут канадские телеканалы.

"Сегодня я объявляю, что Канада передаст [Украине] свыше 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов", - сказал премьер-министр. Он добавил, что Канада и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву. 

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Страны
Канада
Украина
Проекты
Евросоюз
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