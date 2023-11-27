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ТАСС

Экс-замминистра обороны Украины заявила, что ВСУ находятся в обороне, истощая свои ресурсы

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Военные ВСУ
Военные ВСУ.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Анна Маляр отметила, что украинские ВС не могут вести интенсивные боевые действия постоянно

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в обороне, истощая свои ресурсы по всей линии фронта, и не могут вести интенсивные боевые действия, признала экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Задача [российских сил] - истощить нас полностью и подготовиться к каким-то следующим действиям. Мы должны об этом знать, военные об этом знают, безусловно. И надо готовиться к этим вещам, понимать, что мы не только сейчас находимся в обороне, но и что нас специально истощают абсолютно по всей линии фронта", - сказала Маляр в интервью изданию "Лига.нет".

Она указала, что ВСУ не могут вести интенсивные боевые действия постоянно. "Это связано со многими вещами, но прежде всего с двумя ключевыми факторами: с нашими возможностями в количестве людей и оружия. То есть мы не можем иметь ту интенсивность , которая сейчас позволила бы делать то, что нужно делать. У россиян больше ресурса", - добавила Маляр. По ее словам, находясь в обороне, ВСУ, в частности, вынуждены истощать вооружение, которое Запад "дает порциями".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.

Украинские власти часто предпринимают попытки оправдать провал контрнаступления, на которое Киев и страны Запада возлагали большие надежды. В частности, Украина неоднократно обвиняла НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении и им "трудно оставаться сильными". 

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