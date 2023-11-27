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Военное обозрение

Американская компания заключила с Пентагоном контракт на поставки и обслуживание авиабомб малого диаметра

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны США заключило с американской компанией Boeing контракт на сумму 33 миллиона долларов, предполагающий техническое обслуживание и логистическую поддержку бомб малого диаметра I (SDB-I), также известных как GBU-39. Эти боеприпасы являются относительно недорогим высокоточным ударным оружием следующего поколения, приспособленное к использованию с рядом самолетов, включая истребители F-15E, F-22A и F-35. Также предполагаются поставки этих бомб украинской армии.

GBU-39 представляет собой планирующую бомбу с точным наведением массой около 110 килограммов, конструкция которой позволяет самолету нести большее количество боеприпасов этого типа. Благодаря компактным размерам этих бомб, один штурмовик способен нести значительное количество подобных боеприпасов. Большинство самолетов, стоящих на вооружении ВВС США, способны нести комплект из четырех SDB с использованием стойки БРУ-61/А вместо одной бомбы весом в 900 килограммов.

Как сообщало британское издание ВВС в опубликованном в 2006 году материале, посвященном началу эксплуатации GBU-39, эти системы описывались как универсальное вооружение, эффективное в любое время суток и способное поражать цели спереди, по бокам и позади самолета-носителя. Боеприпас имеет дальность поражения более 90 километров при запуске на высоте 12 тысяч метров с самолета, летящего со скоростью 0,95 Маха. Бомбы малого диаметра эффективны против таких целей, как защищенные авиационные бункеры, радары раннего предупреждения, стационарные пусковые установки ракет SCUD, а также стационарные артиллерийские системы.

Согласно отчету GlobalData, эти вооружения активно приобретают армии таких стран, как Бельгия, Израиль и Саудовская Аравия.

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Страны
Бельгия
Израиль
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
F-22
F-35
GBU-39
Компании
Boeing
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