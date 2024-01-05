Удар России по репутации западной техники вошел в топ-10 событий 2023 года (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия возглавила список самых крупных военных событий 2023 года

Завершившийся недавно 2023 год был богат на самые разные события. Журнал MWM отобрал десять наиболее значимых эпизодов, многие из которых будут определять международную политику и в ближайшем будущем.

Массированное многомесячное контрнаступление Украины провалилось: потери огромные, а боеприпасов не хватает

Российско-украинское противостояние, продолжавшееся на низком уровне с начала 2014 года и переросшее в феврале 2022 года в полномасштабный конфликт, достигло апогея в июне 2023 года, когда ВСУ, вооруженные и обученные элитными подразделениями НАТО, развернули массированное наступление на российские позиции. Западный мир питал большие надежды, рассчитывая, что масштабный удар вынудит Россию уступить значительную часть занятой территории и потенциально позволит украинским силам вернуть стратегический полуостров Крым, удерживаемый с 2014 года, а при самом оптимистичном раскладе значительно подорвет легитимность российского правительства и приведет к внутренним распрям и нестабильности в Москве.

При этом многие предостерегали, что неспособность добиться успеха, несмотря на десятки миллиардов долларов, вложенные в укрепление боевого потенциала Украины, всерьез подорвет дальнейшую материальную поддержку военной кампании Киева, особенно со стороны Соединенных Штатов. Кадры с беспилотников в первые же дни наступления подтвердили уничтожение значительной части высококлассной техники ведущих подразделений ВСУ — в частности, горели немецкие танки “Леопард” 2A6 (Leopard) и американские боевые машины “Брэдли” (Bradley). За последние месяцы архив подобных кадров значительно пополнился. С тех пор многочисленные источники, как российские, так и западные или украинские, широко сообщают о чрезвычайно высоких показателях потерь среди призывных частей ВСУ, вплоть до ошеломляющего уровня в 80—90%.

Начало полномасштабной войны между Израилем и палестинским сектором Газа при активном вмешательстве США

Группа ополченцев ХАМАС из палестинского сектора Газа 7 октября развернула крупное нападение на позиции Израиля. Этот удар стал, пожалуй, крупнейшей эскалацией боевых действий между странами за последние десятилетия. Первоначальные успехи ХАМАС привели к серьезным потерям израильской бронетехники (в том числе от налетов самодельных беспилотников). Кроме того, были захвачены — и впоследствии уничтожены — крупные склады оружия, включая сотни единиц боевой техники. Израиль ответил полномасштабным вторжением и массированными бомбардировками сектора Газа, вызвавшими жаркие споры во всем незападном мире. Соединенные Штаты же, наоборот, ускорили поставки боеприпасов ближневосточному союзнику, нарастили военное присутствие в регионе и развернули беспилотники и личный состав для непосредственной поддержки израильских операций. Сообщения ряда американских источников в первые недели боевых действий говорят о прямом участии в операциях в секторе Газа спецназа США, который к тому же понес в боях с палестинскими ополченцами значительные потери. Пожалуй, самым значительным последствием конфликта стало отвлечение не только внимания Запада, но и поставок боеприпасов от продолжающегося российско-украинского конфликта. Это, в свою очередь, усугубило острую нехватку вооружений в рядах ВСУ. Параллельно с боевыми действиями в секторе Газа, участились стычки между Силами обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ливанским ополчением “Хезболла”, чей военный потенциал на несколько порядков превышает совокупную мощь палестинских группировок. Сам Израиль столкнулся с серьезным экономическим кризисом, шквалом международной критики и болезненными потерями бронетехники, которые лишь усугубляются по мере затягивания конфликта.

Производство J-20 резко выросло, а поставки F-35 забуксовали из-за сбоев: налажен выпуск двигателей следующего поколения для китайского истребителя-невидимки

В июле масса надежных источники как в Китае, так и на Западе сообщили, что китайская Chengdu Aircraft Industry Group, производитель истребителей пятого поколения J-20, нарастила выпуск в 2023 году примерно до 100 самолетов, а к 2025 году планирует дойти до уровня 120 самолетов в год. Для сравнения, объемы производства в 2025 году составили от 50 до 60 самолетов. Не считая американского F-35, самолет J-20 — это единственный из ныне выпускаемых истребителей пятого поколения в мире, развернутый на уровне эскадрильи. Первая подтвержденная встреча этих истребителей в воздухе состоялась в марте 2022 года. Однако производство J-20 значительно увеличилось, а F-35 столкнулся с трудностями при попытках масштабировать выпуск (включая острую нехватку квалифицированных кадров). К тому же объемы поставок в 2023 году оказались почти на 50 самолетов меньше предыдущих оценок — всего 97 единиц. Это произошло из-за постоянных конструктивных проблем — в частности, с пакетом обновлений Block 4. Кроме того F-35 по-прежнему страдают от почти 800 технических сбоев, причем клиенты — от морской пехоты США до ВВС Бельгии — сетуют на вопиющие дефекты качества. В августе Бельгия даже отказалась от первой партии истребителей, признав самолеты “технически неудовлетворительными”. Еще одной вехой в продолжающейся гонке вооружений пятого поколения стал запуск в производство WS-15, двигателя следующего поколения для J-20. Ожидается, что с конца 2024 года он произведет революцию в технических характеристиках новых передовых подразделений, обеспечив усовершенствованным J-20 тягу, превосходящую все аналоги. В июне J-20 совершил свой первый полет с WS-15 в двухмоторной конфигурации.

Гражданская война в Судане: полномасштабные боевые действия между вооруженными силами и силами быстрого реагирования

Открытые военные действия между Суданскими вооруженными силами и мятежными Силами быстрого реагирования (также известными как “Джанджавид”) вспыхнули 15 апреля 2023 года. И военные, и Силы быстрого реагирования играли стержневую роль в управлении страной с тех пор, как в апреле 2019 года военный переворот при поддержке Запада сверг многолетнего лидера страны президента Омара аль-Башира (Omar Al Bashir). Это, в свою очередь, привело к экономическому коллапсу и скачку нестабильности в последующие годы. Судан — одна из богатейших стран Африки по природным ресурсам — раньше был близким стратегическим партнером Китая. Но казну страны на протяжении десятилетий истощало противостояние с повстанцами при поддержке Запада, особенно в южных и западных регионах. Сообщается, что в первые недели боевых действий, развернувшихся с середины апреля, бронетанковые подразделения суданской армии понесли большие потери в результате ударов мятежных Сил быстрого реагирования. Однако после неподтвержденных сообщений о гибели командира Хамдана Дагло (Hamdan Dagalo) мятежники погрузились в хаос и внутренние распри, обратив свои значительные арсеналы друг против друга. Оружие им поставляет их главный иностранный сторонник — Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку к концу года вооруженные силы фактически вернули контроль над столицей и большинством северных регионов, власть мятежников сосредоточилась в западном регионе Дарфур, соседствующим с Чадом. Чад, в свою очередь, служил ключевым транзитным пунктом для переброски военной техники и личного состава, что немало поспособствовало увеличению численности Сил быстрого реагирования.

Крупные потери на Украине подмочили репутацию западной бронетехники

На ранних этапах контрнаступления ВСУ на российские позиции, начавшегося в июне, недавно поставленные Западом высококлассные бронетанковые средства понесли серьезные потери. Почти сразу же появились кадры уничтожения танков “Леопард” 2A4 и 2A6 (Leopard). В первую неделю сентября последовало первое подтвержденное уничтожение британского “Челленджера” (Challenger 2). ВСУ потеряли минимум две машины из 12, отправив “Челленджеры” на передовую с опозданием лишь к концу лета. Дальнейшие кадры продемонстрировали захват западной бронетехники, включая “Леопарды 2”, а также успешные противотанковые удары по широко используемым, но хуже бронированным средствам, включая французские колесные танки AMX-10RC и модернизированные “Леопарды 1”. Сообщается, что поставленные Украине в сентябре американские танки M1A1 “Абрамс” (Abrams), бронированные гораздо слабее, чем последние варианты M1A2 на вооружении армии США, ВСУ держат подальше от линии фронта — во избежание аналогичного репутационного ущерба ключевой американской бронетехнике.

При этом показательно, что, в отличие от американских “Абрамсов”, поставленная Украине немецкая, британская и французская бронетехника поступила непосредственно со складов без демонтажа части засекреченного оборудования. Однако тяжелейшие потери все же понесли американские БМП “Брэдли” (Bradley) — есть кадры уничтожения целых колонн. Сообщалось, что к началу сентября ВСУ потеряли в боях порядка 80 “Брэдли”, из которых западные источники признали потерю более 50. Все вышеупомянутые средства настойчиво подавались на Западе как чудо-оружие, которое переломит ситуацию на поле боя, однако их невпечатляющий результат во многом повторяет печальный опыт тех же “Леопардов” и “Абрамсов” в Сирии и Ираке против легковооруженных ополченцев в середине 2010-х. Поскольку западная бронетехника десятилетиями рекламировалась как ведущая в мире по своим характеристикам, последствия конфликта на Украине могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей.

Йеменская коалиция “Ансарулла” ударила по западному судоходству — надвигается открытый конфликт

После начала боевых действий между Израилем и обосновавшимися в Газе группировками палестинских ополченцев в конфликт вступила йеменская коалиция “Ансарулла”, ударившая крылатыми ракетами по израильским объектам, а затем и по международным судам под флагами Израиля и государств Западного блока в Красном море. Соединенные Штаты стремятся создать широкую коалицию для военного ответа Йемену, но без поддержки региональных государств и на фоне разногласий между западными государствами ожидается, что американским и британским силам придется действовать в одиночку. В последние годы силы “Ансаруллы” продемонстрировали значительно возросший военный потенциал, развернув целый ряд противокорабельных вооружений, включая баллистические ракеты. Обширный опыт ополченцев под ударами западной авиации, когда те, укрываясь в гористой местности, сбивали передовые западные истребители, включая F-15SA, даже с учетом гораздо более скромных ресурсов, вызывает значительные сомнения в том, что Вашингтон здесь преуспеет. Все это заложило почву для конфликта, который, как ожидается, получит дальнейшую эскалацию в начале 2024 года.

Саудовско-иранская холодная война завершилась при поддержке Китая: отношения потеплели, а Эр-Рияд вернул Сирию в состав Лиги арабских государств

В марте соглашение, достигнутое между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая, положило конец длившейся десятилетиями холодной войне соседей, которая привела к многочисленным ближневосточным конфликтам. Сообщается, что ключевую роль в заключении сделки, которую многие сочли крупным дипломатическим успехом Пекина, сыграл лично президент Китая Си Цзиньпин. При этом Запад встретил соглашение в штыки — прежде всего потому, что Соединенные Штаты остались не у дел. Это возымело далеко идущие последствия для всего региона, где, за исключением тесного партнерства с Турцией, Катаром и Израилем, западный мир с середины 2010-х скатывается все глубже в изоляцию. Признаков продолжающегося сдвига все больше: от широкого использования китайской телекоммуникационной инфраструктуры Huawei 5G по всему региону (несмотря на все попытки Запада этого не допустить) до приобретения Эмиратами первого китайского истребителя (первая партия L-15 была поставлена в 2023 году). Кроме того, Эр-Рияд и Абу-Даби намерены продавать Китаю нефть за юани вместо долларов. Мир между Эр-Риядом и Тегераном позволил Саудовской Аравии взять на себя лидерскую роль, вернуть Сирию в Лигу арабских государств и восстановить дипломатические и экономических связи с Дамаском, хотя члены НАТО во главе с США и Турцией предпринимали все усилия, чтобы сохранить изоляцию.

Граница НАТО с Россией увеличилась более чем вдвое с присоединением к западному альянсу Финляндии

Финляндия 4 апреля официально вступила в НАТО, став 31-м членом альянса. Во многом из-за 1340-километровой границы государства с Россией это стало вехой в его истории. Государство, которое в годы холодной войны эксплуатировало советские истребители МиГ-21 и имело тесные связи с Москвой, теперь удвоило протяженность границы между альянсом и Россией. Ожидается, что в будущем финские вооруженные силы, считающиеся одними из самых боеспособных в альянсе, упрочат свои позиции за счет приобретения американских истребителей F-35A и американо-израильских систем противовоздушной обороны “Праща Давида”. Не исключено, что уже ведутся переговоры по соглашению о широком развертывании F-35 на территории Финляндии. Истребители этого класса подходят для доставки ядерного оружия, включая новые боеголовки B61-13. Их разработка получила зеленый свет в октябре, и вскоре после этого американские СМИ сообщили, что один их удар сможет уничтожить сотни тысяч жителей Москвы или Санкт-Петербурга. Вступление Финляндии, за которой, как ожидается, в 2024 году последует ее соседка Швеция, сплотит под началом альянса все арктические государства, за исключением России, и ляжет дополнительным бременем на российскую оборону в регионе.

ВВС США сбили китайский метеозонд — первый воздушный бой F-22

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor (“Хищник”) ВВС США 4 февраля 2023 года вступил в свой первый воздушный бой. Самолет вылетел с базы ВВС Лэнгли в Виргинии и сбил китайский метеорологический шар над Атлантическим океаном ракетой “воздух-воздух” AIM-9 с инфракрасным наведением. Это событие повлекло за собой незначительный дипломатический инцидент и вынудило госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запланированный визит в Пекин. Самолет F-22 разрабатывался для высокоинтенсивных воздушных боев, однако из-за их редкости в эпоху после холодной войны программа претерпела значительные изменения. При этом многие из запланированных функций выпали ради снижения затрат. Метеозонд был сбит с большой рабочей высоты F-22, которая представляет собой ценное качество самолета-невидимки, учитывая, что у истребителей НАТО потолок высоты в среднем на несколько километров ниже, чем у российских и китайских аналогов. Операция в начале февраля вполне может оказаться единственной за всю историю F-22, в ходе которой задействованы его уникальные летно-технические характеристики. Сегодня “Хищники” по совокупности своих возможностей все больше отстают от новых F-35 и китайских J-20. Это стало основным фактором, повлиявшим на решение ВВС США начать вывод этих самолетов из эксплуатации начиная с 2024 года — на несколько десятилетий раньше запланированного срока.

Экономические проблемы и трудности Запада с поддержанием военного присутствия и поставок

В 2023 году США продемонстрировали трудности с финансированием собственных вооруженных сил и оборонных обязательств перед союзниками: как показали данные Министерства финансов, опубликованные на предпоследней неделе октября, за истекший финансовый год дефицит бюджета увеличился более чем вдвое и достиг 2,02 триллиона долларов. Поскольку бюджетный дефицит лишь нарастает, к 2028 году ежегодные процентные выплаты по долгу должны превысить весь бюджет Пентагона. Ключевым фактором стали страхи, что уровень расходов окажется неприемлемым. Кроме того, сказался и провал украинского наступления — вопреки гигантской финансовой поддержке. Все это подпитывает республиканскую оппозицию, которая продолжает блокировать транш чрезвычайной военной помощи иностранным союзникам в размере 106 миллиардов долларов. Из этой суммы 58%, или 61,4 миллиарда долларов, предназначалось Украине. Проблема усугубилась резким ростом американского военного присутствия на Ближнем Востоке с начала октября. Из-за непредвиденной ситуации Конгресс не смог согласовать и одобрить новый бюджет, и несколько федеральных ведомств, включая Министерство обороны, получили лишь экстренное финансирование.

Усугубил положение Пентагона перерасход средств по крупным программам. Ярким примером стала программа межконтинентальных баллистических ракет LGM-35A Sentinel (“Страж”). Серьезный выход за пределы сметы и проблемы с разработкой повысили вероятность отмены проекта как такового. Как следствие, появился риск выпадения одного из звеньев американской ядерной триады. Передача военных средств Украине, в свою очередь, привела к тому, что военные арсеналы Запада, особенно в Европе, истощились до чрезвычайно низкого уровня. В частности, британская армия пожертвовала Киеву весь свой запас исправных самоходных артиллерийских установок. В случае Америки все сильнее истощается наземная противовоздушная оборона. Об этом свидетельствует высокая напряженность, вызванная ускоренным развертыванием систем Patriot и THAAD на Ближнем Востоке. Острая нехватка боеприпасов на Украине также серьезно подорвала боевые возможности передовых подразделений на линии фронта, и ситуация лишь усугубилась с масштабным расширением российских арсеналов с начала боевых действий.