Войти
ТАСС

На Украине до 20 дней сократили сроки поставок нового вооружения в армию

386
0
0
Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году
Запад ждет от ВСУ нового наступления в 2024 году.
Источник изображения: @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

По данным Минобороны страны, испытания новых образцов оружия и проверка боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сроки поставок нового вооружения в украинскую армию сократились с нескольких месяцев до 20 дней, его будут испытывать непосредственно на поле боя. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Министерство обороны ускорило поставки новых образцов оружия в войска. Ускорение стало возможным благодаря изменениям в постановление кабинета министров. <...> Ожидается, что в результате этих изменений процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней. <...> Испытания новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В министерстве добавили, что ранее для попадания оружия или техники в Вооруженные силы Украины (ВСУ) производителям приходилось преодолевать процедуру согласований, которая могла продлиться несколько месяцев. В частности, исключена необходимость получения приказа о допуске к эксплуатации от различных структур Минобороны и Генштаба. Кроме того, изменены правила закупки государством беспилотников классов "микро" и "мини" - отныне заказчик может их покупать даже при отсутствии допуска к эксплуатации, отметили в ведомстве.

Накануне визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в очередной раз выразил недовольство сроками поставок западного оружия, которые могут превышать 100 дней. При этом глава Пентагона заявил, что у США нет такого оружия, которое станет для ВСУ волшебной палочкой. По его словам, все зависит от того, как Киев использует предоставляемое Западом вооружение. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
09.08.2023
Из-за страха перед Россией Польша создаст сильную армию, но в долг
12.12.2022
Reuters: США передадут Киеву средства для усиления ПВО и противодействия БПЛА на $275 млн
06.12.2022
Стало известно об использовании новейших дронов-разведчиков «Тахион» на Украине
02.11.2021
«Байрактары» в Донбассе: почему Берлин и Париж ополчились против Украины (Обозреватель, Украина)
01.11.2021
Октябрьская демонстрация: что означают военные мероприятия США вблизи границ России
01.11.2019
Украинский полковник рассказал в США об уязвимостях российского оружия
17.10.2017
Русские роботы. Бойтесь систем РЭБ, а не терминаторов (Breaking Defense, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 08:49
  • 56889
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 08:13
  • 26
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 24.11 05:25
  • 49
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.11 02:30
  • 1
«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
  • 24.11 02:24
  • 1
«Схож с российским патрульным кораблем»: на китайской верфи замечен ранее неизвестный тип «стелс»-корвета
  • 24.11 02:19
  • 1
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 24.11 02:08
  • 1
Программа создания новой британской БМП Ajax продолжает буксовать
  • 24.11 01:45
  • 2
Казаки хотят иметь полигоны с танками и артиллерией
  • 24.11 01:35
  • 2
Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО
  • 24.11 01:27
  • 1
В Норвегии рассказали о разработке снарядов с рекордной дальностью
  • 24.11 01:16
  • 1
«Торнадо» после «Урагана»: российскую артиллерию ждет перевооружение
  • 24.11 00:55
  • 5
Военно-технические аспекты СВО
  • 23.11 21:52
  • 1
Авиация и прорыв подготовленной обороны
  • 23.11 19:42
  • 277
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.11 17:29
  • 10
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота