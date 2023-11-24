«Схож с российским патрульным кораблем»: на китайской верфи замечен ранее неизвестный тип «стелс»-корвета

Источник изображения: topwar.ru

В интернет-пространстве появились изображения ранее не встречавшегося надводного боевого корабля, габариты которого указывают на его принадлежность к классу корветов или легких фрегатов.

Он обладает совершенно новой конструкцией, отличающейся поразительной малозаметностью по сравнению с существующими корветами

- говорится в издании Naval News.

Ранее неизвестный корабль был замечен на китайской верфи недалеко от Даляня, провинция Ляонин. Ранее на ее мощностях строились корветы Type 056 и 056A (по классификации НОАК – легкие фрегаты).

Новый корабль обладает водоизмещением от 2 до 3 тыс. тонн, если исходить из его предположительной длины в сто метров. Он оснащен гораздо более высокой надстройкой с мостиком с заметно большими окнами, расположенными выше, чем на соседнем с ним фрегате Type 054A.

На основе анализа снимка предполагается, что вооружение корабля представлено 57-мм пушкой, схожей со шведской Mk 3 Bofors, за которой располагается приподнятая конструкция, видимо, снаряженная ВПУ.

Над мостиком находится громоздкая мачта, на которой, возможно, установлен радар с АФАР. Восьмизарядная пусковая установка ЗРК малой дальности HQ-10 размещена на корме. На крыше оборудован ангар для авиации или отсек для многоцелевого использования. В нем могут поместиться по крайней мере два вертолета размера Z-9 или крупные дроны. На просторной палубе могут базироваться вертолеты, габаритами сопоставимые с Z-20.

Учитывая ярко выраженные «стелс»-характеристики и общее сходство с [шведским] проектом Visby или российским патрульным кораблем проекта 22160, новый корабль может быть ориентирован на ведение прибрежных боевых действий

- считают в издании.

Таким образом, новый тип, если его производить в значительных количествах, может дополнить или заменить существующие ракетные катамараны Type 22, корветы Type 056, переданные береговой охране и, возможно, даже Type 054A, которым, в свою очередь, можно будет сосредоточиться на операциях в глубоководных районах мирового океана.