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Военное обозрение

«Схож с российским патрульным кораблем»: на китайской верфи замечен ранее неизвестный тип «стелс»-корвета

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Источник изображения: topwar.ru

В интернет-пространстве появились изображения ранее не встречавшегося надводного боевого корабля, габариты которого указывают на его принадлежность к классу корветов или легких фрегатов.

Он обладает совершенно новой конструкцией, отличающейся поразительной малозаметностью по сравнению с существующими корветами

- говорится в издании Naval News.

Ранее неизвестный корабль был замечен на китайской верфи недалеко от Даляня, провинция Ляонин. Ранее на ее мощностях строились корветы Type 056 и 056A (по классификации НОАК – легкие фрегаты).

Новый корабль обладает водоизмещением от 2 до 3 тыс. тонн, если исходить из его предположительной длины в сто метров. Он оснащен гораздо более высокой надстройкой с мостиком с заметно большими окнами, расположенными выше, чем на соседнем с ним фрегате Type 054A.

На основе анализа снимка предполагается, что вооружение корабля представлено 57-мм пушкой, схожей со шведской Mk 3 Bofors, за которой располагается приподнятая конструкция, видимо, снаряженная ВПУ.

Над мостиком находится громоздкая мачта, на которой, возможно, установлен радар с АФАР. Восьмизарядная пусковая установка ЗРК малой дальности HQ-10 размещена на корме. На крыше оборудован ангар для авиации или отсек для многоцелевого использования. В нем могут поместиться по крайней мере два вертолета размера Z-9 или крупные дроны. На просторной палубе могут базироваться вертолеты, габаритами сопоставимые с Z-20.

Учитывая ярко выраженные «стелс»-характеристики и общее сходство с [шведским] проектом Visby или российским патрульным кораблем проекта 22160, новый корабль может быть ориентирован на ведение прибрежных боевых действий

- считают в издании.

Таким образом, новый тип, если его производить в значительных количествах, может дополнить или заменить существующие ракетные катамараны Type 22, корветы Type 056, переданные береговой охране и, возможно, даже Type 054A, которым, в свою очередь, можно будет сосредоточиться на операциях в глубоководных районах мирового океана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
HQ-10
Проекты
22160
АФАР
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1 комментарий
№1
24.11.2023 02:24
Наш проект 22160 давно пора переделывать в противолодочные корветы установив на них ЗРК Панцирь-М, противолодочный комплекс Пакет-НК , погружные и буксируемые ГАС, средства противодиверсионной борьбы....
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