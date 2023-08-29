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Военное обозрение

Полностью электрическая силовая установка: Китай спустил на воду первый фрегат проекта 054B

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Hudong Zhonghua Shipbuilding на верфи в Шанхае спустила на воду первый фрегат типа 054B, линейка которых строится для нужд ВМС Китая.

Корабль длиной 147 метров, шириной 18,5 метров и водоизмещением около 6000 тонн отличается полностью электрической силовой установкой. Эта система повышает эффективность преобразования мощности, снижает энергопотребление, что в итоге приводит к улучшению навигационных характеристик и боевой мощи фрегата. На данный момент подобные двигательные установки используют немногие крупные корабли в мире.

Корабль оснащен РЛС с двойной АФАР. В сочетании с радиочастотным радаром, который также установлен на эсминцах проекта 055, это повышает осведомленность экипажа о воздушной обстановке.

Как отмечается в издании World Defence News, при такой радиолокационной поддержке возможности ПВО фрегата будут соответствовать или даже превосходить потенциал эсминца проекта 052C, что делает его сопоставимым с ведущими европейскими эсминцами, такими как британский Type 45 и французско-итальянский класс Horizon.

Основное вооружение проекта 054B аналогично 054A и включает в себя ВПУ с 32 ячейками, которые могут снаряжать как зенитными ракетами большой дальности HQ-16, так и торпедами с реактивным приводом Yu-8. Фрегат также оснащен 2 ПУ (по 4 ячейки в каждой) для дозвуковой крылатой ПКР YJ-83, системой вооружения ближнего действия и комплексом ПВО малой дальности HQ-10.

Артиллерийская часть может быть представлена новым 100-мм орудием, которое предлагает явные преимущества по сравнению с обычным калибром 76 мм с точки зрения дальнобойности и мощности. Это усовершенствование позволяет Type 054B лучше выполнять задачи по бомбардировке прибрежных целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
HQ-10
YJ-82
Проекты
Type 45
АФАР
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