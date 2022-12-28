Сторожевые корабли проекта 054B для ВМС НОАК.

По данным китайских источников, 20 мая 2022 года на судостроительном предприятии Guangzhou Zhongchuan Huangpu Shipbuilding Limited Company (г. Гуачнжоу, Китай) началось строительство для ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) первого сторожевого корабля (по другим классификациям фрегата) проекта 054В.

Согласно плану, продолжительность строительства составит 19 месяцев, т.е. спуск на воду должен состоятся не позднее 23 июля 2023 года. Известно, что при строительстве данного корабля китайские специалисты применят судовую сталь марки Н1201 CCS-B (используется в нефтеналивных танкерах класса VLCC), производство которой налажено на Аньшанском металлургическом комбинате – AnSteel (г. Аньшань, пров. Ляонин). Поставки стали для строительства корабля оформлены на другое предприятие – Guangzhou Wenchong Ship Factory Co. Ltd.(г. Гуанчжоу).

Вероятный внешний вид СКР проекта 054В в сравнении с 054А

По имеющейся информации, в рамках первого контракта для ВМС НОАК планируется построить 20 СКР проекта 054В, которые позволят снять с вооружения 12 кораблей проекта 053 и два сторожевых корабля проекта 054.

Представляется необходимым отметить, что разработку СКР проекта 054В китайские кораблестроители начали в 2012 году после получения первых заключений от Командования ВМС НОАК о проблемах, возникающих в дальних походах корабельных групп охранения.

Вероятный внешний вид СКР проекта 054В

Помимо отказов электромеханической части, в требованиях к новому сторожевому кораблю указывалась необходимость улучшения условий проживания для всех членов экипажа, увеличения объемов корабельных помещений, предназначенных для хранения продуктов питания. Кроме того, специалисты ВМС НОАК сформулировали новые требования к кают-компании и спортзалу.

Основное отличие проекта 054В состоит в том, что силовая схема представлена двумя дизельными двигателями модели 16РА6STC (мощность каждого 5 МВт) и одним газотурбинным двигателем QC-280 (мощность 23 МВт). Они обеспечат выработку электроэнергии для тяговых электродвигателей (будут установлены на демпферы), которые позволят развивать максимальную скорость от 33 до 35 узлов.

Внешний вид электродвигателя для СКР проекта 054В

Благодаря схеме «электродвижения» китайским кораблестроителям удастся исключить редукторы из силовой схемы и тем самым максимально снизить акустическую заметность корабля. Кроме того, за счет экономии топлива значительно возрастет дальность плавания.

Китайские кораблестроители уверены, что благодаря электродвижению корабль сможет стабильно поддерживать высокую скорость даже в южных широтах в отличие от эсминцев УРО проекта «Тип 45» ВМС Великобритании, силовые установки которых склонны к перегреву.

В отношении состава вооружения сторожевого корабля проекта 054В известно следующее. В носовой части, в новой башне со сниженной радиолокационной заметностью будет расположена артиллерийская установка (АУ) калибра 76 мм. Вместе с тем, существует вероятность установки орудия калибра 100 мм по примеру российской АК-190-100. За АУ планируется разместить вертикальные пусковые установки (ВПУ) на 32 ячейки для ЗРК средней дальности «Морское красное знамя 16» (HHQ-16, максимальная дальность перехвата воздушной цели 70 км) – обеспечивают основной рубеж ПВО корабля.

За главной мачтой корабля запланировано размещение 8 наклонных ПУ с универсальными контейнерами для противокорабельных ракет (ПКР) «Инцзи-83» (дозвуковая) или «Инцзи-18» (сверхзвуковая). Следует отметить, что вместо наклонных ПУ возможно размещение ВПУ на 12 или 24 ячейки в центральной части корабля, в которых будут установлены от 4 до 8 противолодочных УР типа «Рыба-8 или 11», от 8 до 12 дозвуковых и до 8 сверхзвуковых ПКР. Такое решение позволит дополнительно снизить радиолокационную заметность корабля.

На крыше ангара для авиационной техники запланирована установка поворотной ПУ ЗРК малой дальности «Морское красное знамя-10» (HHQ-10) – обеспечивает ближний рубеж ПВО корабля.

Борьба с подводными лодками (ПЛ) вероятного противника возложена на два трехтрубных торпедных аппарата калибра 324 мм и на реактивную бомбометную установку «Тип 3200».

Обнаружение воздушных и надводных целей должна обеспечивать РЛС с АФАР серии «Морской орел» (однотипна с устанавливаемой на УДК проекта «Тип 075»), которая апробирована на опытовом судне «Би Шэн» ВМС НОАК.

Внешний вид РЛС с АФАР типа «Морской орел»

Данная РЛС работает в двух диапазонах: S (обнаружение и классификация целей) и X (сопровождение целей и подсветка до момента поражения). Оборудование систем связи и РЭБ предусматривается разместить в мачте закрытого типа.

Эскиз мачты закрытого типа с РЛС с АФАР на верхнем уровне

Управление огнем обеспечат 4 РЛС модели AKJ-16. Для обнаружения целей на дальности более 100 км предназначена РЛС «Тип 366», которую планируют размещать на крыше вертолетного ангара.

Обнаружение подводных целей возлагается на среднечастотную активную буксируемую гидроакустическую станцию (ГАС) SJD-9 (обеспечивает наведение торпед) и низкочастотную активно-пассивную буксируемую ГАС переменной глубины «Тип 311». В совокупности ГАС смогут обнаруживать подводные цели на удалении до 80 км и одновременно позволят сопровождать до 5 целей.

Размещение ГАС в отсеке на корме СКР 054А

Кроме того, обнаружение и борьба с ПЛ будут возложены на вертолет противолодочной обороны «Чжи-20» , что позволит создать стереофоническую схему борьбы с ПЛ противника.

Вероятная схема применения ГАС

Основными оппонентами сторожевых кораблей проекта 054В являются АПЛ проектов «Морской волк» и «Вирджиния» ВМС США, которые осуществляют слежение за АУГ ВМС НОАК, действующими в акватории Южно-Китайского моря.

По материалам китайский военно-технических изданий