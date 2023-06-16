Пекин приготовил «морской меч» против американцев

Новые истребители станут основой боевой мощи китайских авианосных соединений

Китай стремится наращивать и модернизировать парк своей боевой, в том числе палубной авиации в рамках обеспечения активного внешнеполитического и военно-экономического курса страны и развития ее военно-технического потенциала. Начиная с 2013 года в морскую авиацию Китая начались поставки палубного истребителя J-15, созданного для вооружения авианосца «Ляонин» национальных военно-морских сил. Самолет создан на основе истребителя J-11B и приобретенного в 2005 году на Украине Т-10К-3 (прототипа российского палубного истребителя Су-33), а внешне фактически является копией последнего.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ J-15

Традиционно китайские истребители получают индекс J (Цзянь – «меч») при принятии на вооружение Народной освободительной армии Китая (НОАК) и индекс FC (Fighter China – «китайский истребитель») при поставке на экспорт.

Известно, что китайский истребитель J-15 разработан Шеньянской авиастроительной корпорацией (Shenyang Aircraft Corporation) и является глубокой модернизацией российского боевого самолета Су-27СК.

По имевшимся на тот период планам J-15 на среднесрочную перспективу должен был стать основным и единственным палубным истребителем Китая. Однако, по оценке западных военных экспертов, к 2018 году было построено и принято на вооружение не более 24 боевых машин.

Отмечается, что за время своей эксплуатации палубные истребители J-15 зарекомендовали себя не с лучшей стороны после целого ряда механических поломок и сбоев. Кроме того, в прессе КНР сообщалось по меньшей мере о четырех серьезных инцидентах с данными самолетами, начиная с 2016 года. Один из инцидентов стал причиной гибели пилота. Впрочем, официально Министерством обороны КНР было подтверждено лишь два авиационных происшествия.

Известно также, что для расследования причин катастрофы в ВМС КНР вводился трехмесячный запрет на полеты J-15. В результате китайские эксперты пришли к заключению о том, что основной причиной аварий, наряду с несовершенством бортовых систем, явились критические недостатки в конструкторской разработке данных истребителей на базе боевых летательных аппаратов (ЛА) 30-летней давности.

В связи с этим в Китае в настоящее время проводятся организационно-технические мероприятия по исправлению ситуации с авиацией национальных ВМС, предполагающие возможность как совершенствования и модернизации J-15, так и создания нового боевого самолета.

РАЗРАБОТКА НОВОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ

В качестве инновационного варианта китайскими специалистами рассматривается разработка палубной модели перспективного истребителя J-31 (FC-31) для авианосца, оснащенного катапультной системой взлета.

Как известно, в октябре 2012 года Китай заявил о себе в качестве второго в мире государства (после США), практически реализующего как минимум две параллельные программы по строительству истребителей пятого поколения, одной из которых и является разработка J-31. Второй программой является строительство Авиационной промышленной корпорацией в городе Чэнду (Chengdu Aircraft Industry Group) многоцелевого малозаметного истребителя J-20. Первый полет J-20 совершил в 2011 году, самолет поступил на вооружение НОАК в марте 2017 года.

Официально проект имеет минимальную поддержку со стороны командования ВВС и ВМС НОАК, а работы по его созданию осуществляются Шеньянской авиастроительной корпорацией инициативно – в том числе с расчетом на возможные экспортные поставки. При этом, по китайским оценкам, J-31 может стать первым боевым летательным аппаратом непосредственно китайского производства, способным базироваться на авианосцах.

Данный самолет представляет одноместный двухдвигательный ЛА с треугольным крылом умеренной стреловидности и срезанными законцовками, с двумя сильно наклоненными наружу вертикальными килями и двумя горизонтальными хвостовыми стабилизаторами. По имеющимся сведениям, к настоящему времени построено как минимум два летных прототипа J-31.

Анализ военно-технических изданий КНР показывает, что второй опытный образец J-31 имеет некоторые конструктивные отличия от первого прототипа, впервые поднявшегося в воздух в конце 2012 года. Это цельный фонарь и несколько расширенный фюзеляж, измененное вертикальное оперение. При этом новый вариант на 3 т тяжелее предшественника и длиннее его на 0,5 м.

Основные улучшения отмечены в области аэродинамики и направлены на снижение эффективной площади рассеяния (ЭПР) самолета (более скрытная форма крыла, система маскировки выхлопа двигателей). Усовершенствовано бортовое радиоэлектронное оборудование (вероятно, радиолокационная станция (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) KLJ-7A китайской компании CETC International).

Изменения также выражены в установке оптико-локационной станции в носовой части ЛА. Кабина пилота оснащена дополнительными дисплеями над одним большим многофункциональным дисплеем. Увеличен размер отсека вооружения для размещения, как вариант, до шести ракет «воздух-воздух» PL-10, PL-12 и PL-21.

Предположительно, новый J-31 оснащен китайскими двигателями (серии WS-13), но в качестве силовой установки также могут быть использованы и аналогичные российские ТРДД РД-93, устанавливаемые на истребителе-бомбардировщике FC-1 Xiaolong (боевой ЛА совместной китайско-пакистанской разработки). В ВВС Пакистана самолет имеет обозначение JF-17 Thunder.

Прототип J-31 имеет двухколесную носовую стойку шасси, как большинство палубных истребителей – скорее всего с учетом того, что перспективные авианосцы ВМС КНР планируется оснастить паровыми/электромагнитными катапультами. При этом подчеркивается, что по сравнению с истребителем J-15 новая машина имеет меньшие размеры, обеспечивающие ей большую маневренность в условиях размещения на авианосном корабле.

Предполагаемый палубный вариант J-31 будет иметь складывающееся крыло большего размаха, более мощную переднюю стойку шасси, тормозной гак и увеличенный набор датчиков. Следует учесть, что J-31 по размерности близок к российскому самолету МиГ-29К/КУБ, который экспертами относится к поколению 4++. Но китайский истребитель имеет больше признаков, характерных для ЛА 5-го поколения, в первую очередь – отсек вооружения.

В целом создание китайского истребителя J-31 за собственные средства фирмы-разработчика может свидетельствовать о том, что строится прототип ЛА, в ходе испытаний которого будут развиты и отработаны перспективные технологии 5-го поколения, оценены возможности как головной компании, так и предприятий кооперации. По результатам этих мероприятий может быть подготовлено тактико-техническое задание НОАК, осуществлена быстрая (до пяти лет) доработка опытного образца и проведены его испытания на соответствие требованиям НОАК.

При этом успех проекта истребителя J-31 во многом будет зависеть как от достижения китайскими авиастроителями нужного технологического уровня, так и от позиции руководства КНР по возможному принятию нового боевого ЛА на вооружение НОАК (в том числе с целью замены палубных самолетов J-15) и оказанию поддержки при его продвижении на мировой рынок военной техники.

АВИАНОСНАЯ ПРОГРАММА КНР

После официального ввода в строй ВМС НОАК 25 сентября 2012 года первого авианосца «Ляонин» и начала ходовых испытаний в мае 2017-го второго китайского авианосца проекта 001А стали появляться сообщения о строительстве в Китае третьего, более тяжелого авианосца. В одной из статей, опубликованных в китайских СМИ, выражается мнение, что модернизация китайских ВМС осуществляется по стратегии «трех шагов».

«Первым шагом» стал реализованный проект глубокой модернизации приобретенного в 1998 году Китаем у Украины тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» водоизмещением 60 тыс. т с неядерной силовой установкой, вошедшего в состав ВМС НОАК под названием «Ляонин».

«Вторым шагом» стало начало строительства в 2013 году на судоверфи города Далянь нового авианосца с неядерной энергоустановкой – в результате был построен второй для ВМС НОАК, но первый полностью китайского производства авианосец проекта 001 А под названием «Шаньдун». Корпусом и водоизмещением авианосец проекта 001А мало отличается от «Ляонина», но при его проектировании был реализован ряд более передовых технологических решений. В частности, на корабле установлена паротурбинная энергоустановка «Тип 453», спроектированная в Китае.

«Третьим шагом» является строительство на судоверфи в Шанхае авианосца проекта 002 с ядерной энергоустановкой. Отмечается, что водоизмещение нового авианосца составит примерно 70 тыс. т, корпус будет более габаритным, для взлета палубных истребителей будут использоваться новейшие катапульты.

Большее количество авианосцев позволит осуществить прикрытие стратегических атомных подводных лодок (АПЛ). Американские специалисты считают, что китайские стратегические АПЛ проектов 093 и 094 не смогут скрытно выйти в районы, откуда будут способны нанести удар по американским войскам. Однако, по мнению китайских экспертов, одной из основных задач для китайских авианосных сил является выход в Тихий океан для прикрытия позиционных районов, из которых китайские атомные подлодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проекта 094А смогут совершать ракетные удары по американским объектам.

Местные эксперты добавляют, что авианосец «Ляонин» способен выполнять задачи по борьбе с кораблями и подлодками противника. А также задачи боевого управления и разведки с использованием, в частности, палубных истребителей J-15 и палубных противолодочных вертолетов Z-8.

По мнению китайских специалистов, в настоящее время палубной противолодочной авиации ВМС НОАК недостаточно для полного подавления американских АПЛ. Однако когда ВМС НОАК создадут две авианосные ударные группы, на авианосце одной из них будут базироваться главным образом истребители J-15 для борьбы с американскими патрульными самолетами Р-8 «Посейдон», а на авианосце другой группы будет сконцентрирована противолодочная палубная авиация непосредственно для борьбы с американскими ПЛАРБ. На данный момент задачи противолодочной борьбы выполняют тяжелые эсминцы проекта 055. Одновременно проводятся испытания противолодочной модификации вертолета Z-20.

По мнению китайских специалистов, боевой радиус J-15 способен обеспечить прикрытие авианосца в зоне радиусом 500 км. Кроме того, зону в радиусе 300 км вокруг авианосца способны прикрыть палубные противолодочные вертолеты. Таким образом, «Ляонин» и «Шаньдун» способны на большом удалении от берегов материкового Китая обеспечивать прикрытие ПЛАРБ проекта 094А. А это значит, что в стратегическом смысле комплексное применение ПЛАРБ и авианосцев дает Китаю возможность ядерного сдерживания вероятного противника.

СРАВНЕНИЕ БОЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

По мнению китайских экспертов, китайские авианосные группы (АГ), как и американские, будут способны противостоять полномасштабному нападению. Современные вооружения и тактика авианосного флота Китая во многом разрабатываются с учетом боевого применения и структуры американских АГ.

Так, боевой состав авианосца «Ляонин» ВМС НОАК практически аналогичен американской АГ. В него входят боевые эсминцы типа 052С, ракетные эсминцы типа 052D, эсминцы типа 052А, вспомогательные суда, подлодки. При этом боевой потенциал авианосца «Ляонин» на данный момент ниже, чем американских АГ, которые к тому же продолжают совершенствоваться. Основу их вооружения для противодействия масштабной атаке составляют ракеты SM-6, самолеты палубной авиации E-2D, истребители F-35, новые системы управления огнем средств ПВО ВМС США NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control – Counter Air).

На данный момент у АГ «Ляонина» отсутствуют палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) и малозаметные палубные самолеты. Это может стать причиной уничтожения китайской АГ в случае масштабного удара. Но принятие на вооружение ВМС НОАК тяжелого эсминца УРО типа 055, палубного самолета ДРЛОиУ «Кунцзин-600» и находящегося на стадии разработки малозаметного палубного истребителя должно будет повысить боевой потенциал китайских АГ.

В составе китайских ВМС имеется один тяжелый эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) типа 055, два эсминца УРО типа 052D, два фрегата УРО типа 054А, оснащенных в общей сложности 304 установками вертикального пуска (УВП). Около 70% (примерно 200 единиц) ракет, загруженных в эти УВП, являются ракетами противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО/ПРО), что позволяет осуществить перехват 100 ракет противника при расходе двух ракет на одну цель.

В УВП китайских тяжелых эсминцев УРО типа 055 и эсминцев УРО типа 052D загружены ракеты ПРО средней и большой дальности «Хунци-9В», в УВП фрегатов УРО типа 054А – противоракетные ловушки «Хунци-16» средней и малой дальности, плюс на вооружение будут приняты ракеты ПВО малой дальности «Хунци-10» и корабельные зенитные орудия H/PJ-11.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Подобные технологические разработки перспективных образцов в отечественной практике пока реализуются в ограниченных масштабах.

Реальным вариантом внедрения перспективных технологий в практику отечественного авиастроения может стать разработка демонстраторов технологий в рамках государственной программы оборонно-промышленного комплекса (ГП ОПК), одной из основных целей которой является обеспечение готовности промышленности к выполнению требований Минобороны РФ. Сегодня, когда перевооружение выходит на завершающий этап, содержание ГП ОПК может быть скорректировано. Центр тяжести затрат может быть перенесен от закупок оборудования для серийных заводов на развитие технологий и разработку демонстраторов ЛА.

КНР в условиях глобальной нестабильности стремится укрепить потенциал своего боевого флота. Протяженность материковой береговой линии Китая составляет более 18 тыс. км, а площадь ее морской акватории – 3 млн кв. км. Целью Пекина является создание сильного флота, способного защитить стратегические морские пути.

Формирование Китаем корабельных и авианосных групп, сочетающих боевые возможности авианосцев, новых тяжелых эсминцев УРО проекта 055 и истребителей палубного базирования, безусловно повысит возможности ВМС НОАК по проецированию силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.