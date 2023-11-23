Корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ впервые с 2019 года прибыл с визитом в Таиланд

Он встал на якорь в порту главной базы королевских ВМС Таиланда Саттахип

САТТАХИП /Таиланд/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России "Адмирал Пантелеев" прибыл в Таиланд с дружественным визитом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Российский корабль встал на якорь в порту главной базы королевских ВМС Таиланда Саттахип под аккомпанемент оркестра, который исполнил советскую песню "Катюша". "Мы рады визиту российского корабля в Таиланд, который является сердцем Юго-Восточной Азии. Мы считаем, что со всеми странами необходимо поддерживать нормальные дружественные отношения, и Россия здесь не исключение", - сказал корреспонденту ТАСС, комментируя визит, один из военнослужащих королевских ВМС Таиланда.

Как стало известно ТАСС, таиландская сторона прорабатывает возможность ответного визита корабля ВМС Таиланда во Владивосток.

"Адмирал Пантелеев" посещает Саттахип не впервые, в октябре 2019 года он был здесь с деловым заходом вместе с ракетным крейсером "Варяг" и танкером "Печенга". С тех пор боевые российские корабли не посещали королевство.

Посещение российскими кораблями Таиланда является старой традицией, которая стоит у истоков дипломатических отношений двух стран. Первый такой визит состоялся 19 февраля 1863 года, когда корабли флота Российской империи клипер "Гайдамак" и корвет "Новик" пришвартовались в устье реки Чао Прайя, на берегах которой стоит Бангкок. Русские моряки были тепло приняты королем Сиама Монгкутом (Рама IV). Спустя 11 лет, в феврале 1874 года, в Сиам прибыл отряд кораблей контр-адмирала Федора Брюмера. Тогда же король Рама V, вступивший на престол в 1868 году, заявил о желании наладить дружественные отношения с Россией.

Очередной визит кораблей Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Аврамия Асланбегова состоялся в апреле 1882 года. Рама V наградил русских офицеров памятными медалями по случаю 100-летия правления династии Чакри. Мощный импульс дальнейшему укреплению отношений между странами придал визит в марте 1891 года цесаревича Николая Александровича, будущего российского императора Николая II, который прибыл в Бангкок на крейсере "Память Азова". Укрепление межгосударственных связей благодаря российскому флоту и последующий визит в Российскую империю Рамы V привели к тому, что в мае 1898 года между странами были установлены дипломатические отношения.

Как сообщила 7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота, большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" вышли из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). При выходе с главной базы флота корабли отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный район. В заливе Петра Великого корабли приняли на борт вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Экипажи вертолетов совершили перелет с аэродрома базирования в Приморском крае, в ходе которого попутно отработали задачи тренировочного полета.

В рамках мероприятий боевой подготовки российские корабли проводят в АТР противолодочные учения по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника совместно с противолодочными вертолетами, а также производят совместные маневры с отработкой алгоритмов действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне. Кроме того, в ходе дальнего морского похода запланированы тренировки по связи, пополнение запасов на ходу, а также корабельные учения по борьбе за живучесть.