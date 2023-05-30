Отряд кораблей ТОФ проведет учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Отряд кораблей ТОФ проведет дальний поход с учениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Отряд из семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ при судах обеспечения вышел из Владивостока для проведения дальнего похода с учениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг", корабля управления "Маршал Крылов", фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", а также судов обеспечения вышел в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - говорится в сообщении.

Корабли выходили в море в разное время суток, при выходе из пункта базирования во Владивостоке экипажи провели тренировку по экстренному приготовлению к бою и выводу кораблей из-под условного вражеского удара. В заливе Петра Великого корабли в составе нескольких тактических групп приняли на борт вертолеты Ка-27, добавили в пресс-службе. План грядущего дальнего похода в АТР включает "проведение ряда корабельных учений и тренировок с отработкой учебно-боевых упражнений".