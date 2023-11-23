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ТАСС

В странах Запада менее чем за два года прошли обучение 100 тыс. военных ВСУ

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В Германии раскритиковали ВСУ за отсутствие успехов после обучения на Западе.
В Германии раскритиковали ВСУ за отсутствие успехов после обучения на Западе.
Источник изображения: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/picture-alliance/ТАСС

Вначале речь шла о 20-30 тыс. человек, отметил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сто тысяч военных Вооруженных сил Украины прошли подготовку в западных странах менее чем за два года. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Страны-партнеры подготовили для ВСУ уже 100 тысяч военных, такого результата удалось достичь менее чем за два года, в самом начале вообще речь шла о 20-30 тысячах человек", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гетманцева, сегодня в коалицию входят 32 государства, которые объединены в две военные миссии: Группу содействия безопасности Украины и Миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине. Данная коалиция занимается подготовкой военнослужащих, а также предоставляет инструкторов, полигоны, технику.

Подготовка, отметил парламентарий, сфокусирована на четырех ключевых приоритетах. Это базовая общевойсковая подготовка, в ходе которой за 35 дней из новобранцев готовят стрелков-пехотинцев; профессиональная подготовка по пользованию иностранными образцами вооружения и военной техники, предоставляемых Украине, а также подготовка специалистов дефицитных военных специальностей (боевые медики, саперы, снайперы и т.д.); подготовка командного состава, особенно младшего звена - командиров отделений, взводов, рот, а также инструкторов по различным военным специальностям, которые будут передавать полученные знания военнослужащим непосредственно на Украине; коллективная подготовка подразделений различных уровней и штабов для эффективного управления ими.

Гетманцев подчеркнул, что Украина ограничена в возможностях готовить бойцов на собственных полигонах, поэтому такую помощь со стороны стран Запада в Киеве считают очень важной.

Между тем даже украинское Минобороны официально подтверждает, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации. Такие данные ранее сообщила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова, отметив, что в Киеве готовят изменения в нормативно-правовые акты, которые "помогут урегулировать этот вопрос". 

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