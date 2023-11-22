Британская разведка: Россия нарастила число ударов дронами-камикадзе, пытаясь ослабить ПВО Украины перед ракетными атаками

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Россия пытается ослабить украинскую противовоздушную оборону перед началом ракетных ударов по объектам критически важной инфраструктуры. К такому выводу пришла британская разведка по итогам применения российскими войсками дронов-камикадзе в последние дни.

Как отмечают британцы, в последнее время российские ВС стали чаще запускать барражирующие боеприпасы типа "Герань" в сторону Киева, заставляя работать украинскую ПВО, растрачивая весьма дорогие и дефицитные зенитные ракеты. Делается это для ослабления противовоздушной обороны перед ракетными ударами.

По подсчетам британской разведки, только в период с 18 по 19 ноября ВС России запустили в сторону Киева не менее пятидесяти беспилотников типа "Герань", которые на Украине упорно называют "Шахедами". При это не исключается, что количество беспилотников будет только расти.

Согласно данным британцев, которыми они поделились с Генштабом ВСУ и офисом президента, Украину ждет очень непростая зима, поскольку Россия накопила довольно большое количество ракет, судя по тому, что нанесение ударов только одними беспилотниками длится уже два месяца. Теперь все эти ракеты должны ударить по критически важной инфраструктуре Украины.

Между тем, в Киеве заявили, что Украина подготовила трехуровневую защиту своих энергетических объектов на случай повторения российских воздушных ударов.

Правительством и генеральным штабом ВСУ было принято решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. Первый уровень защиты – строительство габионов и биг-бегов (мягкие контейнеры). Второй уровень - защита от дронов. Третий уровень – защита от ракет

- говорится в сообщении государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.