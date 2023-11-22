Войти
Военное обозрение

Британская разведка: Россия нарастила число ударов дронами-камикадзе, пытаясь ослабить ПВО Украины перед ракетными атаками

459
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия пытается ослабить украинскую противовоздушную оборону перед началом ракетных ударов по объектам критически важной инфраструктуры. К такому выводу пришла британская разведка по итогам применения российскими войсками дронов-камикадзе в последние дни.

Как отмечают британцы, в последнее время российские ВС стали чаще запускать барражирующие боеприпасы типа "Герань" в сторону Киева, заставляя работать украинскую ПВО, растрачивая весьма дорогие и дефицитные зенитные ракеты. Делается это для ослабления противовоздушной обороны перед ракетными ударами.

По подсчетам британской разведки, только в период с 18 по 19 ноября ВС России запустили в сторону Киева не менее пятидесяти беспилотников типа "Герань", которые на Украине упорно называют "Шахедами". При это не исключается, что количество беспилотников будет только расти.

Согласно данным британцев, которыми они поделились с Генштабом ВСУ и офисом президента, Украину ждет очень непростая зима, поскольку Россия накопила довольно большое количество ракет, судя по тому, что нанесение ударов только одними беспилотниками длится уже два месяца. Теперь все эти ракеты должны ударить по критически важной инфраструктуре Украины.

Между тем, в Киеве заявили, что Украина подготовила трехуровневую защиту своих энергетических объектов на случай повторения российских воздушных ударов.

Правительством и генеральным штабом ВСУ было принято решение о защите объектов энергетической инфраструктуры. Первый уровень защиты – строительство габионов и биг-бегов (мягкие контейнеры). Второй уровень - защита от дронов. Третий уровень – защита от ракет

- говорится в сообщении государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.08.2023
Морская боязнь: российская авиация сорвала украинскую диверсию
23.12.2022
Герасимов: с начала спецоперации Запад поставил Украине более 350 танков
19.09.2022
"Сломают или потеряют". Требования Киева рассорили американских военных
04.04.2022
На что способна Украина с новой военной помощью Запада
03.11.2021
Воевать по-новому
16.09.2020
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
29.06.2020
Реактивная артиллерия будущего
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 56858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 22.11 09:21
  • 1
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 21.11 21:27
  • 20
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 21.11 20:17
  • 270
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"
  • 21.11 10:34
  • 0
Фины закрывают оставшиеся КПП на границе с РФ. Каковы последствия?
  • 21.11 08:32
  • 2
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства