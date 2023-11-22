На замену Ан-26: ВВС Сербии получили два военно-транспортных самолета C-295 от Airbus

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16 ноября ВВС Сербии получили второй военно-транспортный самолет C-295, изготовленный французским концерном Airbus

ВВС Сербии получили два самолета C-295 в рекордно короткие сроки. С помощью этих машин они укрепят свои оперативные и авиатранспортные возможности, поддерживаемые на сегодняшний день старым Ан-26

- говорится в издании Defensa.

Оба самолета, пришедшие на замену советским машинам, были закуплены в феврале 2022 года за €90 млн. Производство модели С-295 осуществляется на территории Испании, поэтому контракт был подписан с ее правительством. Заказанные Минобороны Сербии C-295, выполнены в самой современной серийной версии, которая внешне выделяется законцовками крыла, отсюда и обозначение Modernized Winglets (MW).

Как утверждает производитель, авионика позволяет им летать с максимальной безопасностью как днем, так и ночью, а также в плохих погодных условиях. Еще одна особенность этих самолетов заключается в том, что помимо типичных возможностей тактической и логистической перевозки грузов и личного состава, парашютного десантирования и медицинской эвакуации, они позволяют осуществлять перевозку VIP-персон, для чего был приобретен комплект для соответствующего переоборудования внутреннего пространства машины.