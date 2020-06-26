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ЦАМТО

Погранслужба Казахстана в ближайшее время получит первый самолет C-295W

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Airbus C295W
Военно-транспортный самолет Airbus C295W.
Источник изображения: airbusdefenceandspace.com

ЦАМТО, 25 июня. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в ближайшее время получит заказанный в прошлом году средний военно-транспортный самолет C-295W компании Airbus Defence and Space.

Как сообщает Scramble Magazine, самолет с б.н. 176 и с казахстанской государственной маркировкой на правом борту был сфотографирован в аэропорту Севилья Сан-Пабло (Испания) 22 июня, где проходит процесс обучения экипажа.

В настоящее время казахстанской погранслужбой эксплуатируются четыре транспортных самолета Ан-26. Они базируются в Алматы и в Жетыгене. Пока неизвестно, будут ли заказаны дополнительные C-295W.

Как уже сообщал ЦАМТО, компания Airbus Defence & Space объявила о подписании с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстана контракта на поставку одного среднего самолета ВТА C-295W 21 марта 2019 года.

Благодаря новому соглашению, которое также включает подготовку личного состава, поставку запасных частей и наземного вспомогательного оборудования, общий парк C-295, закупленных Казахстаном, увеличится до девяти самолетов (восемь в версии C-295M). Новый C-295 в транспортной конфигурации будет применяться для контроля границ и обеспечения внутренней безопасности.

Казахстан стал первым заказчиком самолетов Airbus Airbus Defence & Space на территории СНГ. В марте 2012 года Airbus Military заключила с принадлежащей МО Казахстана государственной компанией "Казспецэкспорт" контракт на поставку двух C-295, а также связанного пакета материально-технического обеспечения, запасных частей и наземного оборудования. Одновременно был подписан меморандум о взаимопонимании о возможности закупки 6 дополнительных C-295. В октябре 2013 года Airbus Military заключила с "Казспецэкспорт" первый контракт на поставку двух дополнительных C-295 в рамках меморандума. Впоследствии были подписаны дополнительные контракты, которые увеличили общий заказ до 8 ед.

Первые два самолета были переданы ВВС Казахстана 15 января 2013 года, восьмой – в конце 2017 года.

Самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации. Машина обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 48 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом.

Пограничная служба Казахстана станет 31-м оператором C-295, а готовящийся к передаче самолет стал 13-м по счету, заказанным странами СНГ.

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