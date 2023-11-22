На Коллегии Минобороны заслушаны доклады о результатах выполнения ГОЗ в 2023 году

ЦАМТО, 21 ноября. В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 21 ноября состоялось очередное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

В тематической части заседания Коллегии были заслушаны доклады о результатах выполнения государственного оборонного заказа в 2023 году и предложениях по формированию проекта гособоронзаказа на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу по данной теме приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Основные задания в текущем году направлены на оперативное оснащение группировок войск вооружением, техникой, боеприпасами и имуществом.

Так, объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно в 4,9 раза, бронетанкового вооружения – более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов – в 16 раз.

Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности – в пять раз.

В интересах специальной военной операции в постоянном режиме, 2-3 раза в месяц, осуществляется уточнение заданий государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники.

При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%.

С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники также возрастут.

"В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов", – поставил задачу министр обороны РФ.

Он также указал на необходимость продолжения инициативных работ по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе специальной военной операции.

"Важной задачей остается поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности", – подчеркнул глава военного ведомства.