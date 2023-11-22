Войти
ЦАМТО

На Коллегии Минобороны заслушаны доклады о результатах выполнения ГОЗ в 2023 году

556
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

ЦАМТО, 21 ноября. В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 21 ноября состоялось очередное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

В тематической части заседания Коллегии были заслушаны доклады о результатах выполнения государственного оборонного заказа в 2023 году и предложениях по формированию проекта гособоронзаказа на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

Ниже основные тезисы выступления Сергея Шойгу по данной теме приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Основные задания в текущем году направлены на оперативное оснащение группировок войск вооружением, техникой, боеприпасами и имуществом.

Так, объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно в 4,9 раза, бронетанкового вооружения – более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов – в 16 раз.

Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности – в пять раз.

В интересах специальной военной операции в постоянном режиме, 2-3 раза в месяц, осуществляется уточнение заданий государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники.

При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%.

С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники также возрастут.

"В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов", – поставил задачу министр обороны РФ.

Он также указал на необходимость продолжения инициативных работ по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе специальной военной операции.

"Важной задачей остается поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности", – подчеркнул глава военного ведомства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
Похожие новости
16.08.2023
Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнит гособоронзаказ
28.03.2022
Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа
21.06.2021
Шаг вперед, два назад, флот в океане, пушки в поле
11.02.2014
Чужаки дождались грозного «Искандера»
03.12.2013
Путин включает ручное управление оборонкой
12.03.2013
Вперед, назад — марш!
19.11.2012
Последняя командировка Анатолия Сердюкова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 56858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 22.11 09:21
  • 1
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 21.11 21:27
  • 20
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 21.11 20:17
  • 270
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"
  • 21.11 10:34
  • 0
Фины закрывают оставшиеся КПП на границе с РФ. Каковы последствия?
  • 21.11 08:32
  • 2
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства